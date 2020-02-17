В Кирове стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы"

Стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы". Студенты рабочих и инженерных специальностей будут соревноваться друг с другом в профмастерстве.Трудиться руками прибыльно и интересно. Так говорят участники выставки "Профессиональное образование Вятки". Рабочие специальности сейчас очень востребованы. Плоды своих занятий сегодня показывали во дворце Мемориал. Ксения Гришанина несколько часов выкладывала мозаикой название своего учебного заведения.Выставка "Профессиональное образование Вятки" проходит в рамках чемпионата "Молодые профессионалы". Этот турнир профмастерства в этом году будет проходить на 11-ти площадках. Среди компетенций - поварское дело, туризм, технология моды и многие другие.Заявить о своем мастерстве решились не только молодые специалисты из Кирова, но и студенты из районов области. В рамках чемпионата так же пройдут мастер-классы, круглые столы, экскурсии и занятия по профориентации.Победители компетенций войдут в сборную Кировской области и будут защищать честь региона на Всероссийском этапе чемпионата. Добавим, итоги регионального этапа подведут 21-го февраля.