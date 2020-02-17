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18 фев 12:18 В Кирове вновь разыграли Кубок Федерации профсоюзных организаций области 18 фев 12:14 Юные исполнители приняли участие в фестивале искусств «Музыкальное содружество» 18 фев 12:10 Молодёжная команда «Олимпия» завершила домашнюю серию победным матчем. 18 фев 12:09 В регионе начинает действовать система государственного мониторинга качества мясных и молочных продуктов 18 фев 10:58 В Кирове стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" 18 фев 10:55 В Лянгасово при клинической больнице №7 открылось отделение паллиативной помощи 18 фев 10:51 Игорь Васильев в ходе рабочей поездки посетил Даровской район 17 фев 17:47 В Кировской области состоялась традиционная всероссийская акция «Лыжня России» 17 фев 17:45 В ОДНТ впервые прошел фестиваль войлока 17 фев 15:18 В манеже "Вересники" проходят национальный Чемпионат и Первенство по многоборью
В Кирове стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы"

В Кирове стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы"

Сегодня, 10:58
112
Артем Макаров
В Кирове стартовал региональный этап чемпионата


Стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы". Студенты рабочих и инженерных специальностей будут соревноваться друг с другом в профмастерстве.

Трудиться руками прибыльно и интересно. Так говорят участники выставки "Профессиональное образование Вятки". Рабочие специальности сейчас очень востребованы. Плоды своих занятий сегодня показывали во дворце Мемориал. Ксения Гришанина несколько часов выкладывала мозаикой название своего учебного заведения.

- Чтобы сделать ровно и красиво - много времени.
- Сколько примерно сколько на эту надпись?
- Часа три.

Выставка "Профессиональное образование Вятки" проходит в рамках чемпионата "Молодые профессионалы". Этот турнир профмастерства в этом году будет проходить на 11-ти площадках. Среди компетенций - поварское дело, туризм, технология моды и многие другие.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В чемпионате участвуют более 150-ти молодых профессионалов. Они будут соревноваться по 24-м дисциплинам. Сам же чемпионат будет проходить в течении трех дней».

Заявить о своем мастерстве решились не только молодые специалисты из Кирова, но и студенты из районов области. В рамках чемпионата так же пройдут мастер-классы, круглые столы, экскурсии и занятия по профориентации.

АЛЕКСЕЙ УСТЮГОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА WORLD SKILLS RUSSIA КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главная цель, конечно же, поднятие престижа рабочих профессий. Так как сейчас оборудование, станки, новые технологии внедряются в наше производство. Необходимо в том числе успевать за этими новшествами».

Победители компетенций войдут в сборную Кировской области и будут защищать честь региона на Всероссийском этапе чемпионата. Добавим, итоги регионального этапа подведут 21-го февраля.
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