В Кирове стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы"

Стартовал региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы". Студенты рабочих и инженерных специальностей будут соревноваться друг с другом в профмастерстве.
Трудиться руками прибыльно и интересно. Так говорят участники выставки "Профессиональное образование Вятки". Рабочие специальности сейчас очень востребованы. Плоды своих занятий сегодня показывали во дворце Мемориал. Ксения Гришанина несколько часов выкладывала мозаикой название своего учебного заведения.
- Чтобы сделать ровно и красиво - много времени.
- Сколько примерно сколько на эту надпись?
- Часа три.
Выставка "Профессиональное образование Вятки" проходит в рамках чемпионата "Молодые профессионалы". Этот турнир профмастерства в этом году будет проходить на 11-ти площадках. Среди компетенций - поварское дело, туризм, технология моды и многие другие.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В чемпионате участвуют более 150-ти молодых профессионалов. Они будут соревноваться по 24-м дисциплинам. Сам же чемпионат будет проходить в течении трех дней».
Заявить о своем мастерстве решились не только молодые специалисты из Кирова, но и студенты из районов области. В рамках чемпионата так же пройдут мастер-классы, круглые столы, экскурсии и занятия по профориентации.
АЛЕКСЕЙ УСТЮГОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА WORLD SKILLS RUSSIA КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главная цель, конечно же, поднятие престижа рабочих профессий. Так как сейчас оборудование, станки, новые технологии внедряются в наше производство. Необходимо в том числе успевать за этими новшествами».
Победители компетенций войдут в сборную Кировской области и будут защищать честь региона на Всероссийском этапе чемпионата. Добавим, итоги регионального этапа подведут 21-го февраля.