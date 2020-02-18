В Кирове открывают службу сертифицированных нянь

Строительство новых дошкольных учреждений в Кирове пока не может кардинально решить проблему нехватки мест в садиках. На помощь мамам и малышам может придти государственная служба сертифицированных нянь. Как именно эта служба будет работать в Кирове?
Анастасия Петровская, как и тысячи других мам в Кирове, мечтает о месте в детском саду для своего ребенка. Но для малышки Александры пока нет никаких шансов его получить . Номер в очереди на ожидание четырехзначный, хотя ребенку скоро исполнится три года.
АНАСТАСИЯ ПЕТРОВСКАЯ, МАМА В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ:
«Семь тысяч какой-то, в местные садики в 13, 18. Но я не мониторю, потому что пока не вижу смысла».
На помощь в этом случае может прийти служба сертифицированных нянь. Слово "сертифицированных" в этом случае - ключевое.
АНАСТАСИЯ ПЕТРОВСКАЯ, МАМА В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ:
«Когда нужно срочно найти человека, который на пару часов посидит с ребенком, это очень трудно. А няни, которые дают объявления в интернете не надежные, не проверенные. Поэтому, если будет сертифицированная няня, это будет очень хорошо».
На начальном этапе работы службы было отобрано 6 женщин, которые захотели пройти обучение и стать "профессиональными нянями". Скоро они окончат курсы, и уже начиная с марта этого года смогут работать при Кировском центре социальной помощи семье и детям.
АННА СУРНИНА, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ НЯНЯ:
«Я думаю, что такая услуга сейчас очень будет востребована, потому что профессиональный контроль и уход не многие могут оказывать».
Каждая потенциальная няня проходит медицинское обследование, имеет допуск на работу с детьми, справку из правоохранительных органов и психиатрической больницы. Курс обучения бесплатный и длится всего 96 часов, это примерно 12 занятий, протяжностью 8 часов. По окончании курса сдается экзамен и только тогда няни получают долгожданный сертификат. Методическую часть курирует институт развития образования Кировской области.
ИРИНА СЕВАСТЬЯНОВА, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Практически занятия проходят и в ИРО, и в дошкольных образовательных учреждениях, и в школах. Сегодня они в садике №201, а завтра пойдут в КЛЕН, где будут сопровождать детей младшего школьного возраста».
И все же, у проекта есть потенциально уязвимое место. Никто не может запретить няням предлагать свои услуги в обход государственного центра социальной помощи семье. Например, через популярные группы "мамочек" в соцсетях, а свой "сертификат", полученный на бесплатных курсах, использовать как конкурентное преимущество.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этого исключать нельзя, но эти женщины заявили, что хотели бы работать в государственном учреждении. Это их желание. И мы некоторую безопасность для родителей все-таки создаем».
Как именно будет развиваться проект, покажет время. Многое зависит от отклика. К тому же услуга для родителей платная. Известно, что сертифицированные няни, приступят к своим обязанностям уже в марте. Первые заявки на их услуги уже поданы. Если спрос будет большим, службу можно расширить как в Кирове, так и за его пределами.