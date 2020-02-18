В Кирове открывают службу сертифицированных нянь

Строительство новых дошкольных учреждений в Кирове пока не может кардинально решить проблему нехватки мест в садиках. На помощь мамам и малышам может придти государственная служба сертифицированных нянь. Как именно эта служба будет работать в Кирове?Анастасия Петровская, как и тысячи других мам в Кирове, мечтает о месте в детском саду для своего ребенка. Но для малышки Александры пока нет никаких шансов его получить . Номер в очереди на ожидание четырехзначный, хотя ребенку скоро исполнится три года.На помощь в этом случае может прийти служба сертифицированных нянь. Слово "сертифицированных" в этом случае - ключевое.На начальном этапе работы службы было отобрано 6 женщин, которые захотели пройти обучение и стать "профессиональными нянями". Скоро они окончат курсы, и уже начиная с марта этого года смогут работать при Кировском центре социальной помощи семье и детям.Каждая потенциальная няня проходит медицинское обследование, имеет допуск на работу с детьми, справку из правоохранительных органов и психиатрической больницы. Курс обучения бесплатный и длится всего 96 часов, это примерно 12 занятий, протяжностью 8 часов. По окончании курса сдается экзамен и только тогда няни получают долгожданный сертификат. Методическую часть курирует институт развития образования Кировской области.И все же, у проекта есть потенциально уязвимое место. Никто не может запретить няням предлагать свои услуги в обход государственного центра социальной помощи семье. Например, через популярные группы "мамочек" в соцсетях, а свой "сертификат", полученный на бесплатных курсах, использовать как конкурентное преимущество.Как именно будет развиваться проект, покажет время. Многое зависит от отклика. К тому же услуга для родителей платная. Известно, что сертифицированные няни, приступят к своим обязанностям уже в марте. Первые заявки на их услуги уже поданы. Если спрос будет большим, службу можно расширить как в Кирове, так и за его пределами.