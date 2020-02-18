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19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу. 19 фев 10:41 В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд. 19 фев 09:50 Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры. 19 фев 09:41 Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова. 18 фев 17:57 Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону
В Кирове открывают службу сертифицированных нянь

В Кирове открывают службу сертифицированных нянь

Сегодня, 12:11
103
Иван Швецов
В Кирове открывают службу сертифицированных нянь


Строительство новых дошкольных учреждений в Кирове пока не может кардинально решить проблему нехватки мест в садиках. На помощь мамам и малышам может придти государственная служба сертифицированных нянь. Как именно эта служба будет работать в Кирове?

Анастасия Петровская, как и тысячи других мам в Кирове, мечтает о месте в детском саду для своего ребенка. Но для малышки Александры пока нет никаких шансов его получить . Номер в очереди на ожидание четырехзначный, хотя ребенку скоро исполнится три года.

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВСКАЯ, МАМА В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ:
«Семь тысяч какой-то, в местные садики в 13, 18. Но я не мониторю, потому что пока не вижу смысла».

На помощь  в этом случае может прийти служба сертифицированных нянь.  Слово "сертифицированных" в этом случае - ключевое.

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВСКАЯ, МАМА В ДЕКРЕТНОМ ОТПУСКЕ:
«Когда нужно срочно найти человека, который на пару часов посидит с ребенком, это очень трудно. А няни, которые дают объявления в интернете не надежные, не проверенные. Поэтому, если будет сертифицированная няня, это будет очень хорошо».

На начальном этапе работы службы было отобрано 6 женщин, которые захотели пройти обучение и стать "профессиональными нянями".  Скоро они окончат курсы,  и уже начиная с марта этого года смогут работать при Кировском центре социальной помощи семье и детям.

АННА СУРНИНА, СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ НЯНЯ:
«Я думаю, что такая услуга сейчас очень будет востребована, потому что профессиональный контроль и уход не многие могут оказывать».

Каждая потенциальная няня проходит медицинское обследование, имеет допуск на работу с детьми, справку из правоохранительных органов  и психиатрической больницы.  Курс обучения бесплатный и  длится всего 96 часов,  это примерно 12 занятий, протяжностью  8 часов. По окончании курса  сдается экзамен и только тогда няни получают долгожданный сертификат. Методическую часть курирует институт развития образования Кировской области.

ИРИНА СЕВАСТЬЯНОВА, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  КАФЕДРЫ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Практически занятия проходят и в ИРО, и в дошкольных образовательных учреждениях, и в школах. Сегодня они в садике №201, а завтра пойдут в КЛЕН, где будут сопровождать детей младшего школьного возраста».

И все же, у проекта есть потенциально уязвимое место.  Никто не может запретить няням предлагать свои услуги в обход  государственного центра социальной помощи семье. Например,  через популярные группы "мамочек" в соцсетях, а свой "сертификат", полученный на бесплатных курсах, использовать как конкурентное преимущество.   

ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этого исключать нельзя, но эти женщины заявили, что хотели бы работать в государственном учреждении. Это их желание. И мы некоторую безопасность для родителей все-таки создаем».

Как именно будет развиваться проект, покажет время. Многое зависит от отклика. К тому же услуга для родителей платная. Известно, что сертифицированные няни, приступят к своим обязанностям уже в марте. Первые заявки на их услуги уже поданы. Если спрос будет большим,  службу можно расширить как в Кирове, так и за его пределами.
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