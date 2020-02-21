В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом"

В Детско-юношеском центре имени Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом". Что представили ребята на конкурс?Что такое монументальное искусство - отлично знает Яков Русинов. Он собрал около 80 образцов монументальной живописи, которые располагаются в нашем городе. Это настенная живопись, сграффито, мозаика, расположенная, в основном, либо внутри, либо на поверхности зданий и сооружений. К ним относилось и панно в холле ГТРК "Вятка".А Дарья Беляева изучила негативное влияние электромагнитного излучения на организм человека, а также определила наиболее опасные участки в районе завода ОЦМ и вокруг своего учебного заведения. Она проверяла уровень излучения, исходящего от высоковольтных линий электропередач, внутри троллейбусов и внутри помещений от бытовой техники.Дарья рассказала, что такое излучение негативно сказывается на здоровье человека - на нервной, сердечно-сосудистой и иммунной системе. А пятиклассник Костя Холодов изучал жизнь крестьян вятского севера позапрошлого и прошлого веков на примере деревни Бакуличи Мурашинского района.Кроме презентаций и проектов на конкурс можно было отправить видеофильмы. Все номинации связаны с краеведением - это и историческое краеведение, культурное наследие, кто-то изучал свою родословную, биографии земляков.По словам жюри, в этом году было большое количество достойных работ, многие из них можно по праву назвать исследовательскими. Всего ребятами было выполнено 65 работ, около 40 из них были удостоены наград.