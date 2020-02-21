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21 февраля 22:34
21 фев 17:44 У кировских мемориалов встали почетные караулы и прошли линейки юнармейцев 21 фев 17:42 Кировчане жалуются на неблагоустроенные объекты, передвигаться по которым опасно 21 фев 15:11 В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом" 21 фев 15:07 В Кирове прошел совместный инструктаж нарядов сил ОВД и членов Добровольных народных дружин 21 фев 14:24 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в последнюю в этом сезоне командировку. 21 фев 12:21 В музейно-выставочном центре «Диорама» можно побывать на выставке «Гуляй, Вятка!» 21 фев 11:26 20 февраля 2020 года стало популярным у молодоженов 21 фев 11:23 Кировчане присоединились к областному проекту "Чистая память" 21 фев 11:21 В Законодательном Собрании Кировской области состоялось первое в этом году пленарное заседание 21 фев 11:17 В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ
В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом"

В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом"

Сегодня, 15:11
173
Альбина Самигуллина
В ДЮЦ им. Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников


В Детско-юношеском центре имени Александра Невского подвели итоги городской краеведческой конференции школьников "Отчий дом". Что представили ребята на конкурс?

Что такое монументальное искусство - отлично знает Яков Русинов. Он собрал около 80 образцов монументальной живописи, которые располагаются в нашем городе. Это настенная живопись, сграффито, мозаика, расположенная, в основном, либо внутри, либо на поверхности зданий и сооружений. К ним относилось и панно в холле ГТРК "Вятка".

ЯКОВ РУСИНОВ, УЧАСТНИК XXIII ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ "ОТЧИЙ ДОМ":
«Мы с 2018 года решили собрать образцы монументального искусства, ну, оно находится в разных городах, создавали его, в основном, в СССР, и мы собрали все образцы в нашем городе».

А Дарья Беляева изучила негативное влияние электромагнитного излучения на организм человека, а также определила наиболее опасные участки в районе завода ОЦМ и вокруг своего учебного заведения. Она проверяла уровень излучения, исходящего от высоковольтных линий электропередач, внутри троллейбусов и внутри помещений от бытовой техники.

ДАРЬЯ БЕЛЯЕВА, УЧАСТНИК XXIII ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ "ОТЧИЙ ДОМ":
«Результаты были не очень положительными, такими, что от бытовых приборов было превышение как по электрической, так и по магнитной составляющей, и оно превышало более чем в 5 раз. Что касается линии высоковольтных передач, то превышение там составляло вплоть до нескольких десятков раз».

Дарья рассказала, что такое излучение негативно сказывается на здоровье человека - на нервной, сердечно-сосудистой и иммунной системе. А пятиклассник Костя Холодов изучал жизнь крестьян вятского севера позапрошлого и прошлого веков на примере деревни Бакуличи Мурашинского района.

КОНСТАНТИН ХОЛОДОВ, УЧАСТНИК XXIII ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ "ОТЧИЙ ДОМ":
«В основном, жили в избах типа дом-двор - это когда под одной двухскатной крышей расположена жилая изба, сени и похозяйственный двор. Также в жилой части избы была основная комната и бабий кут. В бабьем куте располагался стол для стряпанья, большая глинобитная печь русская и также полки с кухонной утварью».

Кроме презентаций и проектов на конкурс можно было отправить видеофильмы. Все номинации связаны с краеведением - это и историческое краеведение, культурное наследие, кто-то изучал свою родословную, биографии земляков.

ЕЛЕНА БЕССОНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ ДЮЦ ИМЕНИ А. НЕВСКОГО:
«Есть такая у нас номинация как экономическое развитие родного края, и в этой номинации ребята изучают разные проблемы, в том числе, в этом году представлена работа, где девочка анализирует проблемы ЖКХ и наших коммунальных платежей, есть работа, которая рассказывает нам о проблемах разных "пробок" транспортных в нашем городе, например, "пробки" на улице Лепсе - все о ней знают, и пытаются решить эту проблему».

По словам жюри, в этом году было большое количество достойных работ, многие из них можно по праву назвать исследовательскими. Всего ребятами было выполнено 65 работ, около 40 из них были удостоены наград.
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