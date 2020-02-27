В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?". За звание лучшей команды боролись 14 команд.
Турнир "Что? Где? Когда?" - это прототип известной одноименной телевизионной игры. Несмотря на то, что участники - студенты кировских ВУЗов, вопросы для них подготовлены не проще. Чтобы дать на них ответ, необходимо подключить и эрудицию, и логику. Участники прошли три тура, содержащих по 12 вопросов. Алгоритм игры следующий: ведущий медленно зачитывает вопрос, а дальше игрокам даётся минута на размышление, ответ заносится в специальные бланки, которые по окончании времени собираются так называемыми "ласточками", победитель - тот, кто дал больше правильных ответов.
ВАДИМ КОКОРИН, УЧАСТНИК ТУРНИРА "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?":
«Я люблю очень интеллектуальные игры, поэтому, собственно, я решил поучаствовать».
В этом году собралось рекордное количество участников - более ста.
- На второй вопрос: "годичные кольца".
ДМИТРИЙ ЦЕЛИЩЕВ, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ:
«Я думаю, что победят сильнейшие, но, в любом случае, те, кто сегодня не выиграют, получат опыт, получат новые знания и получат эмоции от того, что здесь сегодня происходит».
Участники получили сертификаты, призёры - медали, а команде-лидеру вручили кубок, а также путевку на окружной этап соревнований, который пройдёт в марте в Саранске. Добавим, что организатором Олимпиады выступает аппарат полномочного представителя Президента в ПФО.