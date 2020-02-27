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28 февраля 14:37
28 фев 10:52 В Кирове начался Чемпионат и первенство России по альпинизму в дисциплине ледолазание 28 фев 10:48 Глава региона с рабочим визитом посетил Сунский район 28 фев 09:46 Кировский каюр завоевал золото межрегиональных стартов. 28 фев 08:55 МХК «Олимпия» дважды уступила в Рыбинске 27 фев 19:30 Жительница Кировской области оставила двух маленьких детей без присмотра на несколько дней в закрытом доме 27 фев 17:42 В Кирове прошло торжественное награждение военнослужащих запаса 27 фев 17:40 В Кирове состоялась церемония вручения жилищных сертификатов 27 фев 16:00 В Куменском районе нашли мать, бросившую малолетних детей в закрытом доме. 27 фев 15:41 Парапланеристу удалось над Котельничем сфотографировать оптическое явление "Глория" 27 фев 15:34 В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"
В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"

В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?"

Вчера, 15:34
279
Альбина Самигуллина
В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО


В Кирове прошёл региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО "Что? Где? Когда?". За звание лучшей команды боролись 14 команд.

Турнир "Что? Где? Когда?" - это прототип известной одноименной телевизионной игры. Несмотря на то, что участники - студенты кировских ВУЗов, вопросы для них подготовлены не проще. Чтобы дать на них ответ, необходимо подключить и эрудицию, и логику. Участники прошли три тура, содержащих по 12 вопросов. Алгоритм игры следующий: ведущий медленно зачитывает вопрос, а дальше игрокам даётся минута на размышление, ответ заносится в специальные бланки, которые по окончании времени собираются так называемыми "ласточками", победитель - тот, кто дал больше правильных ответов.

ВАДИМ КОКОРИН, УЧАСТНИК ТУРНИРА "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?":
«Я люблю очень интеллектуальные игры, поэтому, собственно, я решил поучаствовать».

В этом году собралось рекордное количество участников - более ста.

- На второй вопрос: "годичные кольца".

ДМИТРИЙ ЦЕЛИЩЕВ, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ:
«Я думаю, что победят сильнейшие, но, в любом случае, те, кто сегодня не выиграют, получат опыт, получат новые знания и получат эмоции от того, что здесь сегодня происходит».

Участники получили сертификаты, призёры - медали, а команде-лидеру вручили кубок, а также путевку на окружной этап соревнований, который пройдёт в марте в Саранске. Добавим, что организатором Олимпиады выступает аппарат полномочного представителя Президента в ПФО.
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