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04 мар 18:06 В Кирово-Чепецке завершился региональный поощрительный турнир по хоккею с шайбой "Надежда" 04 мар 18:01 Ученики кировской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы 04 мар 17:58 В Кирове продолжается эпидемия ОРВИ 04 мар 17:55 Мокрый снег и дожди серьезно осложнили жизнь кировчан 04 мар 15:37 В Кирове прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе 04 мар 15:35 Сотрудники заповедника "Нургуш" создали в охранной зоне лесную столовую для пернатых 04 мар 15:33 Перед судом предстанут семь жительниц Кирово-Чепецка, обвиняемых в незаконной организации азартных игр 04 мар 15:31 Кировские полицейские пресекли правонарушение в сфере оборота алкоголя 04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей
Ученики кировской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы

Ученики кировской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы

Вчера, 18:01
164
Карина Алоян
Ученики кировской школы искусств


Воспитанники 3-го класса отделения изобразительного искусства детской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы, где приняли участие в открытом межрегиональном конкурсе детского художественного творчества "Мой край родной".

«Мой край родной» проводится ежегодно для учащихся со всей страны. Темами конкурса становятся значимые события - в этом году это 75-летие Великой Победы.

ЕКАТЕРИНА УШАКОВА-СТАРОДУМОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
«Это новый город, другая обстановка. Ребята могут посмотреть, как другие ребята рисуют, посмотреть других ребят».

Работы юных художников были выполнены по заданным темам - это Партизанское движение, Подвиг героя и подвиг врачей, и День Победы.  Арина Чиркова - дипломант 3 степени. За её плечами уже две персональные выставки, и девушка претендует на стипендию.

АРИНА ЧИРКОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Тема нашей возрастной номинации были партизаны - нам читали стихотворение, и мы должны были нарисовать. У меня были нарисованы партизаны - мама и сыночек и они кидали гранату в фашистскую машину».

После прослушивания стихотворения лишь 2, 5 часа на то, чтобы перенести сюжет на лист бумаги. Рядом участники из Архангельской, Свердловской, Ленинградской областей, в целом из 20 регионов. Темы заранее никто не знает. Не шуточная борьба, а настоящая конкуренция.

АННА ВОЗМИЩЕВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Никто, это было очень неожиданно. Я готовилась рисовать летчиков и танкистов и поэтому набросков как таковых у меня не было».

Во время поездок, по словам ребят, они получили творческий и эмоциональный заряд. А это для художника, пускай еще и  юного,  важная составляющая творческого роста.
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