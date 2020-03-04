Ученики кировской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы

Воспитанники 3-го класса отделения изобразительного искусства детской школы искусств "Рапсодия" вернулись с кубком победителей из Москвы, где приняли участие в открытом межрегиональном конкурсе детского художественного творчества "Мой край родной".«Мой край родной» проводится ежегодно для учащихся со всей страны. Темами конкурса становятся значимые события - в этом году это 75-летие Великой Победы.Работы юных художников были выполнены по заданным темам - это Партизанское движение, Подвиг героя и подвиг врачей, и День Победы. Арина Чиркова - дипломант 3 степени. За её плечами уже две персональные выставки, и девушка претендует на стипендию.После прослушивания стихотворения лишь 2, 5 часа на то, чтобы перенести сюжет на лист бумаги. Рядом участники из Архангельской, Свердловской, Ленинградской областей, в целом из 20 регионов. Темы заранее никто не знает. Не шуточная борьба, а настоящая конкуренция.Во время поездок, по словам ребят, они получили творческий и эмоциональный заряд. А это для художника, пускай еще и юного, важная составляющая творческого роста.