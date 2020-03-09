Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни

Волонтеры РДШ подготовили игру, посвященную здоровому образу жизни. Кировские школьники в возрасте от 13-ти до 17-ти лет прошли квест под названием "ЗОЖманжи".
В процессе игры участникам предстояло управлять «виртуальными героями ЗОЖманжи», которых нужно довести до финиша. Пройти долину забвения, мост потерянных мыслей, темную пещеру и западню, пробраться сквозь джунгли. У каждой команды была возможность сделать выбор из предложенных вариантов, выстраивая собственный маршрут. Причем, пройти необходимо все испытания. Оценивалось и взаимодействие с другими командами. Этот квест подготовили волонтеры - участники городского проекта "Включайся!"
АННА СКВОРЦОВА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ЦРТДЮ Г. КИРОВА:
«Мы хотели поделиться нашими трудами, то есть, те участники-организаторы, которые сегодня будут, вложили свои силы, мы все это разработали с волонтерами, участниками нашего добровольческого проекта, и они из разных школ».
АННА ЧУКАЕВА, ВОЛОНТЕР РДШ:
«Я, например, из 21-го лицея, мне говорят, есть такой-то проект, если хочешь, приходи, поучаствуй, мы с ребятами на протяжении трех недель собираемся, кидаем какие-то идеи, вместе думаем».
Также школьников пригласили присоединиться к всероссийскому проекту «Здоровье с РДШ», где в игровой форме можно узнать о личной гигиене, о том. как разрабатываются и испытываются лекарства. Проект поможет понять смысл распорядка дня, гармоничного сочетания работы и отдыха, умственных и физических нагрузок, принципы сбалансированного питания и многое другое.
АЛЕКСАНДРА ПЛОСКОНОСОВА, КУРАТОР РДШ В Г. КИРОВЕ:
«Информация о проекте находится на сайте РДШ, там же можно зарегистрироваться, подать заявку и принять участие, о всероссийских проектах мы рассказываем и на наших мероприятиях, и публикуем информацию в соцсетях, рассылаем на почту для педагогов, пытаемся задействовать все информационные каналы, чтобы как можно больше ребят принимало участие в таких всероссийских проектах».
Добавим, что квест "ЗОЖманжи" - это третье из пяти запланированных мероприятий в рамках добровольческого проекта "Включайся!".