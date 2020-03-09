Кировские школьники прошли квест по здоровому образу жизни

Волонтеры РДШ подготовили игру, посвященную здоровому образу жизни. Кировские школьники в возрасте от 13-ти до 17-ти лет прошли квест под названием "ЗОЖманжи".В процессе игры участникам предстояло управлять «виртуальными героями ЗОЖманжи», которых нужно довести до финиша. Пройти долину забвения, мост потерянных мыслей, темную пещеру и западню, пробраться сквозь джунгли. У каждой команды была возможность сделать выбор из предложенных вариантов, выстраивая собственный маршрут. Причем, пройти необходимо все испытания. Оценивалось и взаимодействие с другими командами. Этот квест подготовили волонтеры - участники городского проекта "Включайся!"Также школьников пригласили присоединиться к всероссийскому проекту «Здоровье с РДШ», где в игровой форме можно узнать о личной гигиене, о том. как разрабатываются и испытываются лекарства. Проект поможет понять смысл распорядка дня, гармоничного сочетания работы и отдыха, умственных и физических нагрузок, принципы сбалансированного питания и многое другое.Добавим, что квест "ЗОЖманжи" - это третье из пяти запланированных мероприятий в рамках добровольческого проекта "Включайся!".