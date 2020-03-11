В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы

Состояние школы в селе Кырчаны беспокоит родителей и руководство учебного заведения. Заниматься там опасно - крыша протекает, стены пропитаны водой. В здании давно не было ремонта, и пока он не предвидится. Что ждет малокомплектную школу?
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Крыша в школе протекает уже 10 лет и за это время она пришла вот в такое ужасающее состояние, как мы видим вода собирается в тазики и кастрюли».
Здание школы представляет из себя типовой советский проект и рассчитано на густонаселенное село. Здесь могут одновременно учиться до 380 детей. Сейчас занимаются всего лишь 30, не считая дошкольников.
МАРИНА ИВАНЦОВА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА КЫРЧАНЫ:
«С сентября этого учебного года на пришлось перебраться на 1 этаж, перестроить весь учебный процесс и заниматься только в тех кабинетах, которые находятся на 1 этаже».
Недавно в ходе проверки надзорных органов обнаружились нарушения санитарно-эпидемиологических требований в дошкольной группе. Детский сад был закрыт почти 2 недели. Сейчас все нарушения устранены. Но надолго ли хватит нового ремонта?
Протечки со второго этажа уже доходят и до первого. Родители испытывают двойственные чувства: с одной стороны, понимают, что в таких условиях оставлять детей опасно, с другой, возможное закрытие школы пугает еще сильнее.
ГАЛИНА КОЗЯЕВА, МАМА УЧЕНИЦЫ 2 КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СЕЛА КЫРЧАНЫ:
«Хотелось бы, чтобы было лучше. А так, мы против того, чтобы детей куда-то переводили. Нам это будет очень неудобно. Машины своей нет. Надо будет нанимать, чтобы отвозить перевозить в случае чего».
В группе ГТРК "Вятка" в одной из соцсетей идет активнейшее обсуждение судьбы школы. К теме подключаются выпускники разных лет, фотографии набирают рекордное количество просмотров.
- Больно смотреть на эти фото.
- Школу закрывать нельзя!!!! Надо ремонт провести и всё!! Искать спонсоров!!Село и так умирает, а тут ещё и школу закрыть хотите?!!!!
Для руководства Нолинского район текущее состояние школы - не новость. Но какого-то убедительного ответа, почему деньги, которые директор просит на ремонт на протяжении многих лет, не поступают, мы не услышали. Хотя очевидно, что проблема назревала годами. И чем раньше крышу начали бы ремонтировать, тем меньше бы стоил этот ремонт. Сейчас речь идет о сумме около 5 миллионов рублей.
НИКОЛАЙ ГРУДЦЫН, ГЛАВА НОЛИНСКОГО РАЙОНА:
«Составлены сметы, проходят они сейчас согласование в министерстве образования, рассматривается вопрос на выполнение предписаний контрольно-надзорных органов».
Важно подчеркнуть, что хоть школа и малокомплектная, но село, строго говоря, нельзя назвать умирающим. Недавно в Кырчаны пришел инвестор, который готов вкладываться в развитие сельского хозяйства, создавать высокооплачиваемые рабочие места.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы говорите, что требуется дополнительно 5 миллионов рублей. Каждый такой объект мы знаем. Понятно, что в таких условиях учиться нельзя. И надо для начала выполнять ремонт, а дальше планировать переводить школу в другое здание. А оно, если поискать, может и найтись. Или ставить вопрос о строительстве новых зданий».
В Кировской области около 200 школ, которые можно назвать "малокомплектными, где обучается меньше 50 учеников. В региональном правительстве уверяют, что закрывать их никто не собирается, более того сохранение школы на селе - приоритетная задача. Но не менее приоритетная задача - безопасность жизни и здоровья учеников ,а с этим, согласно, мнению представителей контрольно-надзорных органов в Кырчанах серьезные проблемы.