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В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы

В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы

Сегодня, 15:18
225
Иван Швецов
В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы


Состояние школы в селе Кырчаны беспокоит родителей и руководство учебного заведения.  Заниматься там опасно - крыша протекает, стены пропитаны водой. В здании давно не было ремонта, и пока он не предвидится. Что ждет малокомплектную школу?

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Крыша в школе протекает уже 10 лет и за это время она пришла вот в такое ужасающее состояние, как мы видим вода собирается в тазики и кастрюли».

Здание школы представляет из себя типовой советский  проект и  рассчитано на густонаселенное село. Здесь могут одновременно учиться до  380 детей. Сейчас  занимаются всего лишь 30, не считая дошкольников.   

МАРИНА ИВАНЦОВА, ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СЕЛА КЫРЧАНЫ:
«С сентября этого учебного года на пришлось перебраться на 1 этаж, перестроить весь учебный процесс и заниматься только в тех кабинетах, которые находятся на 1 этаже».

Недавно в ходе проверки надзорных органов обнаружились  нарушения санитарно-эпидемиологических требований в дошкольной группе. Детский сад был закрыт почти 2 недели.  Сейчас все нарушения устранены. Но надолго ли хватит нового ремонта?

Протечки со второго этажа уже доходят и до первого.  Родители испытывают двойственные чувства: с одной стороны, понимают, что в таких условиях оставлять детей опасно, с другой,  возможное закрытие школы  пугает еще сильнее.

ГАЛИНА КОЗЯЕВА, МАМА УЧЕНИЦЫ 2 КЛАССА  СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ СЕЛА КЫРЧАНЫ:
«Хотелось бы, чтобы было лучше.  А так, мы против того, чтобы детей куда-то переводили. Нам это будет очень неудобно. Машины своей нет. Надо будет нанимать, чтобы отвозить перевозить в случае чего».

В  группе ГТРК "Вятка" в одной из соцсетей идет активнейшее обсуждение судьбы школы. К теме подключаются выпускники разных лет, фотографии набирают рекордное количество просмотров.
 
- Больно смотреть на эти фото.
- Школу закрывать нельзя!!!! Надо ремонт провести и всё!! Искать спонсоров!!Село и так умирает, а тут ещё и школу закрыть хотите?!!!!

Для руководства Нолинского район  текущее   состояние школы - не новость.  Но какого-то  убедительного ответа, почему деньги, которые директор просит  на ремонт на протяжении многих лет,  не поступают, мы не услышали.  Хотя очевидно, что проблема назревала годами. И чем раньше  крышу начали бы ремонтировать, тем меньше бы стоил этот ремонт.  Сейчас речь идет о сумме около 5 миллионов рублей.

НИКОЛАЙ ГРУДЦЫН, ГЛАВА НОЛИНСКОГО РАЙОНА:
«Составлены сметы, проходят они сейчас согласование в министерстве образования, рассматривается вопрос на выполнение предписаний контрольно-надзорных органов».

Важно подчеркнуть, что хоть школа и малокомплектная, но село, строго говоря,  нельзя назвать умирающим. Недавно в Кырчаны пришел инвестор, который готов вкладываться в развитие сельского хозяйства, создавать высокооплачиваемые рабочие места.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы говорите, что требуется дополнительно 5 миллионов рублей. Каждый такой объект мы знаем. Понятно, что в таких условиях учиться нельзя.  И надо для начала  выполнять ремонт, а дальше планировать  переводить школу в другое здание. А оно, если поискать, может и найтись. Или ставить вопрос о строительстве новых зданий».

В Кировской области около 200 школ, которые можно назвать "малокомплектными, где обучается  меньше 50 учеников. В региональном правительстве уверяют, что закрывать их никто не собирается, более того сохранение школы на селе - приоритетная задача. Но не менее приоритетная задача - безопасность жизни и здоровья учеников ,а с этим, согласно, мнению представителей контрольно-надзорных органов в Кырчанах серьезные проблемы.
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