В Нолинском районе жители села Кырчаны обеспокоены судьбой местной школы

Состояние школы в селе Кырчаны беспокоит родителей и руководство учебного заведения. Заниматься там опасно - крыша протекает, стены пропитаны водой. В здании давно не было ремонта, и пока он не предвидится. Что ждет малокомплектную школу?Здание школы представляет из себя типовой советский проект и рассчитано на густонаселенное село. Здесь могут одновременно учиться до 380 детей. Сейчас занимаются всего лишь 30, не считая дошкольников.Недавно в ходе проверки надзорных органов обнаружились нарушения санитарно-эпидемиологических требований в дошкольной группе. Детский сад был закрыт почти 2 недели. Сейчас все нарушения устранены. Но надолго ли хватит нового ремонта?Протечки со второго этажа уже доходят и до первого. Родители испытывают двойственные чувства: с одной стороны, понимают, что в таких условиях оставлять детей опасно, с другой, возможное закрытие школы пугает еще сильнее.В группе ГТРК "Вятка" в одной из соцсетей идет активнейшее обсуждение судьбы школы. К теме подключаются выпускники разных лет, фотографии набирают рекордное количество просмотров.Для руководства Нолинского район текущее состояние школы - не новость. Но какого-то убедительного ответа, почему деньги, которые директор просит на ремонт на протяжении многих лет, не поступают, мы не услышали. Хотя очевидно, что проблема назревала годами. И чем раньше крышу начали бы ремонтировать, тем меньше бы стоил этот ремонт. Сейчас речь идет о сумме около 5 миллионов рублей.Важно подчеркнуть, что хоть школа и малокомплектная, но село, строго говоря, нельзя назвать умирающим. Недавно в Кырчаны пришел инвестор, который готов вкладываться в развитие сельского хозяйства, создавать высокооплачиваемые рабочие места.В Кировской области около 200 школ, которые можно назвать "малокомплектными, где обучается меньше 50 учеников. В региональном правительстве уверяют, что закрывать их никто не собирается, более того сохранение школы на селе - приоритетная задача. Но не менее приоритетная задача - безопасность жизни и здоровья учеников ,а с этим, согласно, мнению представителей контрольно-надзорных органов в Кырчанах серьезные проблемы.