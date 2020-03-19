Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения

В кировских школах начались досрочные каникулы. И всем школьникам уже выданы задания для дистанционного обучения.Начиная с 4-го класса учащимся предстоит написать всероссийские проверочные работы, а старшеклассникам пройти итоговую аттестацию и сдать ЕГЭ.