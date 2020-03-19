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19 марта 23:50
19 мар 17:52 В Кирове прошли областные соревнования по ликвидации последствий ДТП 19 мар 17:48 Спасатели предупреждают рыбаков об опасности тонкого льда 19 мар 17:47 В период пандемии коронавируса медики советуют соблюдать меры профилактики и не поддаваться панике 19 мар 17:30 В кировских судах из-за эпидемии коронавируса ограничат проведение процессов 19 мар 17:30 В регионе ввели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары 19 мар 17:30 Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения 19 мар 17:30 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом 19 мар 15:19 Кировчанка Светлана Деветьярова не ищет медицинские маски в аптеках, а создает их сама 19 мар 12:07 Кировчане стали лучшими на соревнованиях по охотничьему биатлону в Республике Марий Эл 19 мар 11:55 В Кирове выявлен седьмой случай инфицирования коронавирусом.
Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения

Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения

Сегодня, 17:30
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Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения


В кировских школах начались досрочные каникулы. И всем школьникам уже выданы задания для дистанционного обучения.

Начиная с 4-го класса учащимся предстоит написать всероссийские проверочные работы, а старшеклассникам пройти итоговую аттестацию и сдать ЕГЭ.

ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Все ребята знают, на каких порталах, ресурсах находятся демо-версии для ЕГЭ и ОГЭ и, конечно, они их прорешивают. Сейчас у них есть такая уникальная возможность подготовится более серьезно к экзаменам, может быть, восполнить какие-то пробелы в учебной программе. Никто не говорит, что нельзя гулять. Гулять надо, но не в людных местах и тем более в торгово-развлекательных центрах. Пожалуйста, пусть гуляют, встречаются с друзьями, но на открытом пространстве - в парке, сквере».



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