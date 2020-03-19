Кировским школьникам выданы задания для дистанционного обучения

В кировских школах начались досрочные каникулы. И всем школьникам уже выданы задания для дистанционного обучения.
Начиная с 4-го класса учащимся предстоит написать всероссийские проверочные работы, а старшеклассникам пройти итоговую аттестацию и сдать ЕГЭ.
ЛАРИСА КОПЫСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Все ребята знают, на каких порталах, ресурсах находятся демо-версии для ЕГЭ и ОГЭ и, конечно, они их прорешивают. Сейчас у них есть такая уникальная возможность подготовится более серьезно к экзаменам, может быть, восполнить какие-то пробелы в учебной программе. Никто не говорит, что нельзя гулять. Гулять надо, но не в людных местах и тем более в торгово-развлекательных центрах. Пожалуйста, пусть гуляют, встречаются с друзьями, но на открытом пространстве - в парке, сквере».
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