Кировские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение

В вузах, колледжах и школах проходят досрочные каникулы. Массовые культурные и спортивные мероприятия и организованные выезды детей в другие регионы также отменены. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. Как проходит этот процесс?
Екатерина Ерыш студентка второго курса. 18 марта им объявили о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции во всех учебных заведениях вводится режим дистанционного обучения. Руководитель группы подробно разъяснила, где будут выложены задания и каким образом их необходимо сделать. Также на сайте размещены ссылки на учебники и другие электронные пособия для изучения теоретического материала. Если возникают вопросы, то их можно задать преподавателю по электронной почте или по видеозвонку. Как призналась Екатерина, обучение по очной форме ей более предпочтительнее.
ЕКАТЕРИНА ЕРЫШ, СТУДЕНТКА:
«Ну, конечно, удобнее, когда преподаватель говорит, когда можно сразу же задать вопрос и получить ответ. Мне кажется это намного проще».
- Здравствуй, Иван. Материалы по курсовой видел? На каком уровне выполнение.
- Почти полностью написано.
А так проходят консультации студентов, которые находятся в районах области и пишут свои курсовые работы. Для них, с одной стороны, появилась отличная возможность, не спеша и плодотворно поработать над проектом. Тем более, современные технологии позволяют студентам перенаправить свою работу педагогу на проверку и получить оценку.
МАРГАРИТА ИСУПОВА, ДИРЕКТОР ТЕХНИКУМА:
«На сегодняшний день дистанция, есть дистанция. Есть и минусы, которые мы сгладить не сможем. Общение на прямую, особенно ребят старших курсов, которые готовятся к практике и защите, проблематично. Но мы настроили коллектив таким образом, что после окончания этого периода постараемся наверстать все упущенное индивидуально с каждым студентом».
Пока обучение таким образом продлится до 26 марта, если ситуация не изменится в лучшую сторону, то дистанционное обучение продолжится и будут найдены другие способы общения со студентами для того, что выполнить всю образовательную программу.
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