Кировские школьники и студенты перешли на дистанционное обучение

В вузах, колледжах и школах проходят досрочные каникулы. Массовые культурные и спортивные мероприятия и организованные выезды детей в другие регионы также отменены. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. Как проходит этот процесс?Екатерина Ерыш студентка второго курса. 18 марта им объявили о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции во всех учебных заведениях вводится режим дистанционного обучения. Руководитель группы подробно разъяснила, где будут выложены задания и каким образом их необходимо сделать. Также на сайте размещены ссылки на учебники и другие электронные пособия для изучения теоретического материала. Если возникают вопросы, то их можно задать преподавателю по электронной почте или по видеозвонку. Как призналась Екатерина, обучение по очной форме ей более предпочтительнее.А так проходят консультации студентов, которые находятся в районах области и пишут свои курсовые работы. Для них, с одной стороны, появилась отличная возможность, не спеша и плодотворно поработать над проектом. Тем более, современные технологии позволяют студентам перенаправить свою работу педагогу на проверку и получить оценку.Пока обучение таким образом продлится до 26 марта, если ситуация не изменится в лучшую сторону, то дистанционное обучение продолжится и будут найдены другие способы общения со студентами для того, что выполнить всю образовательную программу.