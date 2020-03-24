Стартовавшая накануне выдача путевок в детские сады города Кирова приостановлена. Об этом сообщает департамент образования.
Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и позволит уменьшить количество посетителей в детских дошкольных учреждениях. Выдача путевок будет возобновлена после стабилизации эпидемиологической ситуации в областном центре. Родителей просят не беспокоиться. Все, кто должен получить путевки, получат их, и с августа дети пойдут в детские сады.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы в любом случае до начала учебного года направления выдадим, только немного попозднее. Вся информация будет размещаться оперативно как на сайте администрации Кирова, так и на нашем образовательном портале. Таким образом, мы сейчас приостанавливаем, а как возобновится выдача направлений, как и где они будут выдаваться, проинформируем дополнительно».
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