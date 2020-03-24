Стартовавшая накануне выдача путевок в детские сады города Кирова приостановлена. Об этом сообщает департамент образования.Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и позволит уменьшить количество посетителей в детских дошкольных учреждениях. Выдача путевок будет возобновлена после стабилизации эпидемиологической ситуации в областном центре. Родителей просят не беспокоиться. Все, кто должен получить путевки, получат их, и с августа дети пойдут в детские сады.