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25 марта 00:34
24 мар 18:00 Кировские легкоатлеты ранее срока завершили осенне-весеннюю часть сезона 24 мар 17:56 Кировские волонтеры "Стоп-наркотик" продолжают борьбу с рекламой наркотических веществ 24 мар 17:54 В Кирове волонтеры-медики помогают одиноким гражданам, доставляя на дом продукты и медикаменты 24 мар 15:11 В Кировской области начался сезон "горящей травы" 24 мар 15:10 В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми 24 мар 12:43 Телеканал «Россия 1» впервые собрал пресс-конференцию онлайн. 24 мар 12:06 О ремонте объектов культурного наследия в Кирове, исключенных из программы капремонта 24 мар 12:04 Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 24 мар 11:10 В Кировской области будут приводить в порядок водоемы 24 мар 11:07 В регионе начались проверки районов по подготовке к предстоящему половодью
Выдача путевок в детские сады города Кирова приостановлена

Выдача путевок в детские сады города Кирова приостановлена

Вчера, 10:58
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Выдача путевок в детские сады города Кирова приостановлена


Стартовавшая накануне выдача путевок в детские сады города Кирова приостановлена. Об этом сообщает департамент образования.

Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и позволит уменьшить количество посетителей в детских дошкольных учреждениях. Выдача путевок будет возобновлена после стабилизации эпидемиологической ситуации в областном центре. Родителей просят не беспокоиться. Все, кто должен получить путевки, получат их, и с августа дети пойдут в детские сады.

АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Мы в любом случае до начала учебного года направления выдадим, только немного попозднее. Вся информация будет размещаться оперативно как на сайте администрации Кирова, так и на нашем образовательном портале. Таким образом, мы сейчас приостанавливаем, а как возобновится выдача направлений, как и где они будут выдаваться, проинформируем дополнительно».

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