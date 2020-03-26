С 28 марта студентов вузов отправят на каникулы.

С 28 марта по 5 апреля студенты вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, будут находиться на каникулах. Такие меры принимаются в целях профилактики коронавируса.
"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", - говорится в распоряжении министра науки и высшего образования РФ.
В отношении не подведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер.
Напомним, 25 марта 2020 года Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. При этом в течение следующей недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".
Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая измерение температуры на входе в учреждения.
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