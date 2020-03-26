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26 марта 17:12
26 мар 15:26 Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки 26 мар 15:23 Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП 26 мар 15:22 Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин 26 мар 12:56 В Кировской области введен карантин. 26 мар 12:10 О продлении срока пребывания иностранных граждан на территории РФ 26 мар 12:08 Во избежание распространения коронавируса в Кировской области вводятся ограничительные меры 26 мар 12:06 Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса 26 мар 11:02 В Кирове выявлены еще 3 человека с подозрением на коронавирус. 26 мар 10:45 С 28 марта студентов вузов отправят на каникулы. 26 мар 10:37 С 26 марта в Кирове сократили количество автобусов на маршрутах.
С 28 марта студентов вузов отправят на каникулы.

С 28 марта студентов вузов отправят на каникулы.

Сегодня, 10:45
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С 28 марта студентов вузов отправят на каникулы.

С 28 марта по 5 апреля студенты вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, будут находиться на каникулах. Такие меры принимаются в целях профилактики коронавируса.

"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ организаций, реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные образовательные программы, обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года", - говорится в распоряжении министра науки и высшего образования РФ.

В отношении не подведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер.

Напомним, 25 марта 2020 года Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. При этом в течение следующей недели продолжат работу "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней".

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая измерение температуры на входе в учреждения. 

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