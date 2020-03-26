На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично

Как сообщили в региональном министерстве образования, несмотря на объявленные Президентом России недельные каникулы, детские сады в Кировской области продолжат работу.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
« Мы приняли решение, что детские сады будут работать. В них будут открыты дежурные группы для детей, родители которых в следующую неделю будут работать. Перечень организаций, которые будут работать определен Президентом РФ. Мы рекомендуем органам местного самоуправления сейчас организовать работу таких групп, именно для тех групп сотрудников, еще раз повторюсь, которые будут работать».
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