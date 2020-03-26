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26 марта 23:32
26 мар 17:58 Поставленный на паузу спортивный сезон не отменяет тренировки кировских кикбоксеров 26 мар 17:55 В Кирове начинается ремонт фасадов здания областного Правительства 26 мар 17:52 В Кирове в общественном транспорте пассажиропоток упал на четверть 26 мар 17:50 На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично 26 мар 17:45 В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса 26 мар 15:26 Кировский драмтеатр готовится к премьере спектакля «Мама» по пьесе Ганны Слуцки 26 мар 15:23 Андрей Усенко избран президентом Вятской ТПП 26 мар 15:22 Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин 26 мар 12:56 В Кировской области введен карантин. 26 мар 12:30 Владимир Путин выступил со специальным обращением к гражданам из-за коронавируса
На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично

На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично

Сегодня, 17:50
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На следующей неделе детские сады в Кирове будут работать частично


Как сообщили в региональном министерстве образования, несмотря на объявленные Президентом России недельные каникулы, детские сады  в Кировской области продолжат работу.

ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
« Мы приняли решение, что детские сады будут работать. В них будут открыты дежурные группы для детей, родители которых в следующую неделю будут работать. Перечень организаций, которые будут работать определен Президентом РФ. Мы рекомендуем органам местного самоуправления сейчас организовать работу таких групп, именно для тех групп сотрудников, еще раз повторюсь, которые будут работать».

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