В Кирове отметили День семьи, любви и верности
Вчера, 17:36 | Просмотров: 159 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В День семьи, любви и верности в городе Кирове состоялся крестный ход с иконой благоверных князей Петра и Февронии от храма Рождества Ионна Предтечи до памятника святым в Александровском саду. В преддверии праздника икона прибыла на Вятку из Всехсвятского собора города Кирово-Чепецка, где святыня находится постоянно. Во время крестного хода совершались песнопения, славящие святых благоверных князя и княгиню. Возле памятника под открытым небом духовенство Вятской Епархии совершило молебен святым Петру и Февронии.
ВАСИЛИЙ ПИСЦОВ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ:
«Если мы являемся христианами, если мы хотим божьего благословения на свою жизнь, то мы должны свою семейную жизнь, жизнь своих близких устраивать на христианских началах».
В кировском социально-культурном центре "Семья" состоялось вручение медалей "За любовь и верность" 52-м супружеским парам из разных районов Кировской области. Семья Кислицыных приехала из Арбажского района. Сергей Иванович и Валентина Ивановна более тридцати лет вместе, а познакомились еще в школьном возрасте. Как говориться: любовь была с первого взгляда. Вырастили и воспитали двух детей. Самый главный секрет их счастливой семейной жизни - это любовь и взаимопонимание. Этот секрет семейного долголетия они передали и своим детям.
СЕРГЕЙ И ВАЛЕНТИНА КИСЛИЦИНЫ:
«Любовь, уважение и взаимопонимание это обязательно должно быть в семье. Без этого долгих отношений не может быть. А что самое сложное в семейных отношениях? Доверие друг к другу, в любом случае доверять друг другу».
Среди награжденных была семья Бендиных. Анатолий Владимирович и Валентина Александровна прожили вместе 60 лет. Их главный секрет крепкой семьи - это любовь. Поздравить с праздником их пришли дети, внуки и правнуки.
МАРИНА КОПОСОВА, ВНУЧКА:
«Я одна из внучек, единственная, остальные внуки. Я в честь такого юбилея замечательного хочу преподнести осенний, шикарный букет. Будьте счастливы, живите долго вместе дружно. Показывайте нам пример. У меня план такой. Жить до ста лет. Спрашивают почему? Будем до ста лет жить, и потом год думать, как жить дальше».
В торжественной обстановке 52- супружеские пары из Кировской области были награждены дипломами в нескольких номинациях: семейная династия, у кого три и более детей, чужих детей не бывает. Ну а главные торжества прошли в Александровском саду. Не смотря на пасмурную погоду праздник состоялся. На главной сцене организаторы подготовили творческую программу, любой желающий мог принять участие в работе творческих мастерских, оставить на память симпатичные фотографии и селфи в цветочной фотозоне.
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