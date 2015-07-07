В Кирове отметили День семьи, любви и верности

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На несколько дней кировчане погрузились в мероприятия, посвященные Дню семьи. Как прошел праздник?В День семьи, любви и верности в городе Кирове состоялся крестный ход с иконой благоверных князей Петра и Февронии от храма Рождества Ионна Предтечи до памятника святым в Александровском саду. В преддверии праздника икона прибыла на Вятку из Всехсвятского собора города Кирово-Чепецка, где святыня находится постоянно. Во время крестного хода совершались песнопения, славящие святых благоверных князя и княгиню. Возле памятника под открытым небом духовенство Вятской Епархии совершило молебен святым Петру и Февронии.В кировском социально-культурном центре "Семья" состоялось вручение медалей "За любовь и верность" 52-м супружеским парам из разных районов Кировской области. Семья Кислицыных приехала из Арбажского района. Сергей Иванович и Валентина Ивановна более тридцати лет вместе, а познакомились еще в школьном возрасте. Как говориться: любовь была с первого взгляда. Вырастили и воспитали двух детей. Самый главный секрет их счастливой семейной жизни - это любовь и взаимопонимание. Этот секрет семейного долголетия они передали и своим детям.Среди награжденных была семья Бендиных. Анатолий Владимирович и Валентина Александровна прожили вместе 60 лет. Их главный секрет крепкой семьи - это любовь. Поздравить с праздником их пришли дети, внуки и правнуки.В торжественной обстановке 52- супружеские пары из Кировской области были награждены дипломами в нескольких номинациях: семейная династия, у кого три и более детей, чужих детей не бывает. Ну а главные торжества прошли в Александровском саду. Не смотря на пасмурную погоду праздник состоялся. На главной сцене организаторы подготовили творческую программу, любой желающий мог принять участие в работе творческих мастерских, оставить на память симпатичные фотографии и селфи в цветочной фотозоне.