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В числе многих других мероприятий, приуроченных к Дню матери, в Кирове состоялся финал конкурса на лучшую замещающую семью.Конкурс на лучшую замещающую семью проводится в Кирове впервые. На самый первый этап было заявлено 22 семьи, взявшие под опеку или усыновившие ребенка. Отборочный тур проводился в 4х разных номинациях и в финале оказались их победители. Например, чета Чумаковых.Четыре семьи, оказавшиеся в этот день на сцене, как и остальные принявшие участие в конкурсе - уже сами по себе победители. В их домах царит любовь и взаимоуважение. Вместе они путешествуют и добиваются успехов в учебе и спорте.Презентация - только первое задание для финалистов. Были и творческие конкурсы. Здесь, на сцене Дома культуры у приемных детей появилась еще одна возможность сказать слова благодарности родителям.Кроме этого, семьи пели, танцевали, рисовали и мастерили поделки. А спустя несколько часов, жюри подсчитав набранные баллы, торжественно объявило семью победителей.Аплодисменты, подарки, цветы и торт, который в очередной раз объединит семью за столом - это только часть награды. Для семей конкурс лишь небольшое приключение, сплотившее их еще больше.На сегодняшний день в замещающих семьях в Кирове воспитывается 613 человек. 88 семей приемных детей усыновили. В отделе опеки и попечительства отмечают, что с каждым годом количество кировчан, решивших взять ребенка на усыновление, увеличивается. Поздравить рисунками и письмами своих мам была в этот день возможность и у зрителей конкурса. Волонтеры устроили в доме культуры интересную акцию.Кроме того, в рамках мероприятия была организована выставка работ, сделанных руками детей-сирот. Различные поделки, рисунки и вышивки - вызвали большой интерес у зрителей.