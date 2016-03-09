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В Кирове состоялся финал конкурса на лучшую замещающую семью

Сегодня, 10:18 | Просмотров: 175 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В числе многих других мероприятий, приуроченных к Дню матери, в Кирове состоялся финал конкурса на лучшую замещающую семью.
 
 
Конкурс на лучшую замещающую семью проводится в Кирове впервые. На самый первый этап было заявлено 22 семьи, взявшие под опеку или усыновившие ребенка. Отборочный тур проводился в 4х разных номинациях и в финале оказались их победители. Например, чета Чумаковых.

- Владимира Васильевича и Марины Александровны и их девять детей. С 1999 года семья приняла 15 детей. Принцип, на который опираются в семье Чумаковых, прежде чем что-то требовать от ребенка, сначала нужно понять, принять и научить.

Четыре семьи, оказавшиеся в этот день на сцене, как и остальные принявшие участие в конкурсе - уже сами по себе победители. В их домах царит любовь и взаимоуважение. Вместе они путешествуют и добиваются успехов в учебе и спорте.

- Мама и я спортивная семья.

Презентация - только первое задание для финалистов. Были и творческие конкурсы. Здесь, на сцене Дома культуры у приемных детей появилась еще одна возможность сказать слова благодарности родителям.

- Я так мечтала обрести семью, и даже на одной картине в книжке писала «Мама, я тебя люблю. » На той картинке мама с папой были, и брат с сестрой и их пушистый кот, и лишь одно желание, чтобы любили, загадывала я на новый год.

Кроме этого, семьи пели, танцевали, рисовали и мастерили поделки. А спустя несколько часов, жюри подсчитав набранные баллы, торжественно объявило семью победителей.

- Управление опеки и попечительства администрации Кирова, управление культуры администрации г. Кирова, награждают семью Румянцева Сергея Юрьевича и Березиной Надежды Платоновны за первое место в городском конкурсе лучшая замещающая семья 2017. Бурные аплодисменты!

Аплодисменты, подарки, цветы и торт, который в очередной раз объединит семью за столом - это только часть награды. Для семей конкурс лишь небольшое приключение, сплотившее их еще больше.

В Кирове состоялся финал конкурса на лучшую замещающую семьюЛЮБОВЬ ЛОБАСТОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Наверно, результаты у каждого свои. То есть у семьи - это возможность еще более сплотиться, стать более дружными. Потому что совместная деятельность нас всегда объединяет. Для города, конечно, и для нас - это пропагандирование семейных формоустройств. Потому что основная задача всех нас - это чтобы дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, жили в семье».

На сегодняшний день в замещающих семьях в Кирове воспитывается 613 человек. 88 семей приемных детей усыновили. В отделе опеки и попечительства отмечают, что с каждым годом количество кировчан, решивших взять ребенка на усыновление, увеличивается. Поздравить рисунками и письмами своих мам была в этот день возможность и у зрителей конкурса. Волонтеры устроили в доме культуры интересную акцию.

В Кирове состоялся финал конкурса на лучшую замещающую семьюВИКТОРИЯ БОКОВА, ВОЛОНТЕР:
«Называется письмо маме. Все очень просто. Мы предлагаем ребятам, которые маленькие взять любую поздравительную открытку, с обратной стороны написать или нарисовать своё поздравление, в зависимости от возраста и вручить своей самой дорогой и любимой мамочке. А для тех, кто взрослые - мы предлагаем уже подписать конвертик, и наши волонтеры доставят до адресата».

Кроме того, в рамках мероприятия была организована выставка работ, сделанных руками детей-сирот. Различные поделки, рисунки и вышивки - вызвали большой интерес у зрителей.


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