В Кирове оценили семейные творческие таланты на конкурсе «Мамин пример»

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«Радостно то, что количество с каждым годом увеличивается, это видно и по первой номинации, сегодня здесь 11 участников, это очень здорово, и видно, что мамы с удовольствием участвуют в конкурсе, видно, что готовятся очень тщательно и очень серьезно».

«Что такое - быть мамой, на данный момент это моя самая главная работа в жизни, и для дочери это тоже важно, потому что с детства закладывается умение быть свободной в общении, на сцене, быть не закомплексованной, умение подать себя, показать должно закладываться с малых лет и дальше потихоньку развиваться, поэтому я здесь ради дочери».

«Весь садик проголосовал за нас, поэтому мы решили участвовать, а еще меня с подвигла на это дочь, в силу своей занятости я сказала - нет, не могу, не успею, Маша сказала - мама, надо, пришлось согласиться».

В Кирове оценили семейные творческие таланты. На традиционном конкурсе "Мамин пример" участники пели, танцевали, а также демонстрировали свои умения в рукоделии и кулинарии.Городской конкурс, где свои таланты показывают мамы вместе с дочками, набирает популярность. В этом году он проводится в пятый раз, и уже в двух номинациях - среди дошкольников и школьников.И, несмотря на то, что многие семьи многодетные, где забот и так хватает, рассказать об общих увлечениях все старались по-своему. Представили и фото, и видеопрезентации.Конкурс «Мамин пример» - это площадка для творческого развития всей семьи. Мамы и дочки стремились показать все свои таланты. Разучивали танцы, сочиняли стихи и частушки.Кроме домашних заданий, мамам предстояло показать и свою осведомленность по многим вопросам. Почему люди ходят, а птицы летают, почему девочки играют в куклы, почему лекарство такое горькое.Всем участницам конкурса во время подготовки пришлось стать и сценаристами, и режиссерами, и актерами.Добавим, что кроме пары-победительницы, на конкурсе также выбрали самых стильных, самых творческих и самых дружных маму и дочку.