В Кирове оценили семейные творческие таланты на конкурсе «Мамин пример»
Сегодня, 11:40 | Просмотров: 149 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Городской конкурс, где свои таланты показывают мамы вместе с дочками, набирает популярность. В этом году он проводится в пятый раз, и уже в двух номинациях - среди дошкольников и школьников.
ЕЛЕНА ВЕСЕЛКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Радостно то, что количество с каждым годом увеличивается, это видно и по первой номинации, сегодня здесь 11 участников, это очень здорово, и видно, что мамы с удовольствием участвуют в конкурсе, видно, что готовятся очень тщательно и очень серьезно».
ТАТЬЯНА СУКАЧ, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Что такое - быть мамой, на данный момент это моя самая главная работа в жизни, и для дочери это тоже важно, потому что с детства закладывается умение быть свободной в общении, на сцене, быть не закомплексованной, умение подать себя, показать должно закладываться с малых лет и дальше потихоньку развиваться, поэтому я здесь ради дочери».
Кроме домашних заданий, мамам предстояло показать и свою осведомленность по многим вопросам. Почему люди ходят, а птицы летают, почему девочки играют в куклы, почему лекарство такое горькое.
- Мама, а почему люди любят праздники?
- Как же без праздников, должны быть сюрпризы и подарки.
Всем участницам конкурса во время подготовки пришлось стать и сценаристами, и режиссерами, и актерами.
СВЕТЛАНА ХАЛЯВИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Весь садик проголосовал за нас, поэтому мы решили участвовать, а еще меня с подвигла на это дочь, в силу своей занятости я сказала - нет, не могу, не успею, Маша сказала - мама, надо, пришлось согласиться».
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