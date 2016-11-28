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Новости / Семья

В Кирове оценили семейные творческие таланты на конкурсе «Мамин пример»

Сегодня, 11:40 | Просмотров: 149 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кирове оценили семейные творческие таланты. На традиционном конкурсе "Мамин пример" участники пели, танцевали, а также демонстрировали свои умения в рукоделии и кулинарии.
 
 
- Мы с мамой любим читать книжки, играть, печь пироги.

Городской конкурс, где свои таланты показывают мамы вместе с дочками, набирает популярность. В этом году он проводится в пятый раз, и уже в двух номинациях - среди дошкольников и школьников.

В Кирове оценили семейные творческие таланты на конкурсе «Мамин пример»ЕЛЕНА ВЕСЕЛКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЮЦ ИМ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«Радостно то, что количество с каждым годом увеличивается, это видно и по первой номинации, сегодня здесь 11 участников, это очень здорово, и видно, что мамы с удовольствием участвуют в конкурсе, видно, что готовятся очень тщательно и очень серьезно».
 
 
И, несмотря на то, что многие семьи многодетные, где забот и так хватает, рассказать об общих увлечениях все старались по-своему. Представили и фото, и видеопрезентации.

В Кирове оценили семейные творческие таланты на конкурсе «Мамин пример»ТАТЬЯНА СУКАЧ, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Что такое - быть мамой, на данный момент это моя самая главная работа в жизни, и для дочери это тоже важно, потому что с детства закладывается умение быть свободной в общении, на сцене, быть не закомплексованной, умение подать себя, показать должно закладываться с малых лет и дальше потихоньку развиваться, поэтому я здесь ради дочери».
 
 
Конкурс «Мамин пример» - это площадка для творческого развития всей семьи. Мамы и дочки стремились показать все свои таланты. Разучивали танцы, сочиняли стихи и частушки.

Кроме домашних заданий, мамам предстояло показать и свою осведомленность по многим вопросам. Почему люди ходят, а птицы летают, почему девочки играют в куклы, почему лекарство такое горькое.

- Мама, а почему люди любят праздники?
- Как же без праздников, должны быть сюрпризы и подарки.

Всем участницам конкурса во время подготовки пришлось стать и сценаристами, и режиссерами, и актерами.

В Кирове оценили семейные творческие таланты на конкурсе «Мамин пример»СВЕТЛАНА ХАЛЯВИНА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА:
«Весь садик проголосовал за нас, поэтому мы решили участвовать, а еще меня с подвигла на это дочь, в силу своей занятости я сказала - нет, не могу, не успею, Маша сказала - мама, надо, пришлось согласиться».
 
 
Добавим, что кроме пары-победительницы, на конкурсе также выбрали самых стильных, самых творческих и самых дружных маму и дочку.


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