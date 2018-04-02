Злостного неплательщика алиментов из Котельнича нашли в Удмуртии.

Поделиться новостью:

Розыскное дело о жителе Котельнича, который уклонялся от оплаты алиментов, было заведено еще в 2014 году.

У мужчины было двое детей от первого брака, и один - от второго. Как было установлено в ходе розыска, должник намеренно укрывался от исполнения судебного решения о взыскании алиментов на двоих старших детей, и даже сменил фамилию.

Спустя некоторое время мужчина уехал на заработки в республику Удмуртия. Судебные приставы установили адрес организации-работодателя и направили розыскное задание в соседний регион.

Сотрудники УФССП по Удмуртской республике оперативно провели исполнительно-розыскные мероприятия, с должника было взято объяснение.

В результате судебный пристав-исполнитель направил по месту работы должника постановление об удержании денежных средств, которые установленным порядком поступят на содержание его троих детей.