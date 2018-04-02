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Новости / Семья

Злостного неплательщика алиментов из Котельнича нашли в Удмуртии.

Сегодня, 09:41 | Просмотров: 89 | Версия для печати
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Розыскное дело о жителе Котельнича, который уклонялся от оплаты алиментов, было заведено еще в 2014 году.
 
У мужчины было двое детей от первого брака, и один - от второго. Как было установлено в ходе розыска, должник намеренно укрывался от исполнения судебного решения о взыскании алиментов на двоих старших детей, и даже сменил фамилию.
 
Спустя некоторое время мужчина уехал на заработки в республику Удмуртия. Судебные приставы установили адрес организации-работодателя и направили розыскное задание в соседний регион.
 
Сотрудники УФССП по Удмуртской республике оперативно провели исполнительно-розыскные мероприятия, с должника было взято объяснение.
 
В результате судебный пристав-исполнитель направил по месту работы должника постановление об удержании денежных средств, которые установленным порядком поступят на содержание его троих детей.


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