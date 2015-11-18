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В Кстинино состоялся третий городской Слёт "Волонтеры - замещающим семьям" для приемных и опекунских семей города.Помочь семьям, научить чему-то новому подрастающее поколение - именно с этой целью приехали волонтеры в Кстинино. Каждый из них хочет помочь. Тимофей Мосунов не исключение. Учась на факультете клинической психологии, он не забывает заниматься волонтерством. Сегодня доброволец проводит тренинг по взаимодействию родителей и детей. Им предстоит усвоить самые простые навыки, которые в будущем обязательно пригодятся.В мероприятии приняло участие более 150 человек, которые приехали для того, чтобы провести это время вместе, узнать побольше друг о друге в более неформальной обстановке.Кроме различных игровых и творческих тренингов, а также мастер-классов, для родителей были устроены круглые столы. На них обсудили вопросы по взаимодействию с детьми. Подобное общение помогает не только усвоить основные принципы, но и решить конкретные проблемы на практике.