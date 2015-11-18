В Кстинино состоялся третий городской Слёт "Волонтеры - замещающим семьям"
Помочь семьям, научить чему-то новому подрастающее поколение - именно с этой целью приехали волонтеры в Кстинино. Каждый из них хочет помочь. Тимофей Мосунов не исключение. Учась на факультете клинической психологии, он не забывает заниматься волонтерством. Сегодня доброволец проводит тренинг по взаимодействию родителей и детей. Им предстоит усвоить самые простые навыки, которые в будущем обязательно пригодятся.
ТИМОФЕЙ МОСУНОВ, ВОЛОНТЕР:
«Повысить их взаимодействие друг с другом, то есть - это укрепление дружбы, установление доверительных отношений и для того, чтобы им было дальше проще находить какие-то новые знакомства».
В мероприятии приняло участие более 150 человек, которые приехали для того, чтобы провести это время вместе, узнать побольше друг о друге в более неформальной обстановке.
ЛЮБОВЬ ЛОБАСТОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Основная цель - это, конечно, сплочение наших приемных семей, решение каких-то проблем, связанных с кризисами в семье, то есть, сегодня будут на базе лагеря проведены тренинги, мастер-классы, различные образовательные площадки».
Кроме различных игровых и творческих тренингов, а также мастер-классов, для родителей были устроены круглые столы. На них обсудили вопросы по взаимодействию с детьми. Подобное общение помогает не только усвоить основные принципы, но и решить конкретные проблемы на практике.
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