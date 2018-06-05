"Социальные контракты" для поддержки семей

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«Мы не живем на даче. Мы и работаем и за детьми должны смотреть. Без автоматизации труда невозможно какого-то нормального добиться урожая».

«Конечно, обрабатывать почву стало намного удобнее. Почва смотрите, какая мягкая, не то что раньше».

«Не бежать в ателье никуда. Это как раз экономия средств, индивидуальность, экономия времени».

«Семьи обращаются в центры социальной защиты населения, где пишут заявления. Описывают свою трудную жизненную ситуацию. В течении 17 календарных дней мы проверяем сведения и вызываем семью на межведомственную комиссию».

Проект, ставший особо востребованным. Уже четыре года в Кировской области действуют "Социальные контракты". Эта форма поддержки семей по выходу из сложной жизненной ситуации. На что конкретно идет помощь?В семье Чарушниковых четверо детей. Все сыновья и это наши будущие помощники, говорят родители. Супруги в прошлом году получили большой участок земли. Из 60 соток пока обработано 15. Начало положено, но работы предстоит много.Узнав о "Социальном контракте", Елена сразу решила поучаствовать в проекте. Заявка была одной из самых первых. Максимальный размер социального пособия составляет 35 тысяч рублей. Благодаря этому, Чарушниковы остановили свой выбор на мотоблоке. С его приобретением участок стал заметно преображаться. Посажена морковь, чеснок, картофель, земляника.Проект изменил жизнь и Татьяны Щербининой. Теперь в ее распоряжении личная швейная мастерская. В ней она проводит все выходные. Обшивает семью и строит творческие планы по созданию новых моделей одежды. В этом ей помогает швейное оборудование, приобретенное на средства полученного социального пособия.Программа распространяется на многодетные и неполные семьи, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Котельничский район вошел в нее с начала этого года. На меру социальной поддержки семьям из областного бюджета выделено более двух с половиной миллионов рублей.На сегодняшний день проект "Социального контракта" охватывает 15 муниципальных образований. Его основная цель стимулировать семьи своими силами преодолеть трудную жизненную ситуацию. В пределах суммы заключённого контракта они вправе приобрести одновременно различные виды имущества. А также, крупный рогатый скот и птицу.Отметим, что начиная с 14-го года, заключено более 1600 "Социальных контрактов". Общие выплаты по ним составили около 50 миллионов рублей.