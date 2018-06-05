"Социальные контракты" для поддержки семей

Проект, ставший особо востребованным. Уже четыре года в Кировской области действуют "Социальные контракты". Эта форма поддержки семей по выходу из сложной жизненной ситуации. На что конкретно идет помощь?
В семье Чарушниковых четверо детей. Все сыновья и это наши будущие помощники, говорят родители. Супруги в прошлом году получили большой участок земли. Из 60 соток пока обработано 15. Начало положено, но работы предстоит много.
ЕЛЕНА ЧАРУШНИКОВА:
«Мы не живем на даче. Мы и работаем и за детьми должны смотреть. Без автоматизации труда невозможно какого-то нормального добиться урожая».
Узнав о "Социальном контракте", Елена сразу решила поучаствовать в проекте. Заявка была одной из самых первых. Максимальный размер социального пособия составляет 35 тысяч рублей. Благодаря этому, Чарушниковы остановили свой выбор на мотоблоке. С его приобретением участок стал заметно преображаться. Посажена морковь, чеснок, картофель, земляника.
АЛЕКСАНДР ЧАРУШНИКОВ:
«Конечно, обрабатывать почву стало намного удобнее. Почва смотрите, какая мягкая, не то что раньше».
Проект изменил жизнь и Татьяны Щербининой. Теперь в ее распоряжении личная швейная мастерская. В ней она проводит все выходные. Обшивает семью и строит творческие планы по созданию новых моделей одежды. В этом ей помогает швейное оборудование, приобретенное на средства полученного социального пособия.
ТАТЬЯНА ЩЕРБИНИНА:
«Не бежать в ателье никуда. Это как раз экономия средств, индивидуальность, экономия времени».
Программа распространяется на многодетные и неполные семьи, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Котельничский район вошел в нее с начала этого года. На меру социальной поддержки семьям из областного бюджета выделено более двух с половиной миллионов рублей.
ЛИАНА ТАТАРИНОВА, НАЧАЛЬНИК МЕЖРАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В КОТЕЛЬНИЧСКОМ РАЙОНЕ:
«Семьи обращаются в центры социальной защиты населения, где пишут заявления. Описывают свою трудную жизненную ситуацию. В течении 17 календарных дней мы проверяем сведения и вызываем семью на межведомственную комиссию».
На сегодняшний день проект "Социального контракта" охватывает 15 муниципальных образований. Его основная цель стимулировать семьи своими силами преодолеть трудную жизненную ситуацию. В пределах суммы заключённого контракта они вправе приобрести одновременно различные виды имущества. А также, крупный рогатый скот и птицу.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За весь период проекта постоянно расширялся перечень. Сначала если это было только личное подсобное хозяйство, то плюсом были теплицы, швейное оборудование, сейчас садовый инвентарь. Все что хотят семьи, все это учтено. Будут новые потребности, будем этот вопрос обсуждать».
Отметим, что начиная с 14-го года, заключено более 1600 "Социальных контрактов". Общие выплаты по ним составили около 50 миллионов рублей.
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