Михаил Бабич вручил семье из Лузы медаль ордена "Родительская слава"

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Многодетная семья из Лузы стала обладателем медали ордена «Родительская слава». Почетную награду в Нижнем Новгороде вручил полпред президента в ПФО Михаил Бабич.Здесь состоялась торжественная церемония, в ходе которой были награждены 13 жителей из разных регионов за значительный вклад в развитие страны.Победители из Кировской области Наталья и Александр Семушины в браке уже 24 года. Супруги воспитывают 4 детей. Все члены семьи занимают активную гражданскую позицию и вносят свой вклад в общественную жизнь региона.