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Новости / Семья

Михаил Бабич вручил семье из Лузы медаль ордена "Родительская слава"

Вчера, 20:54 | Просмотров: 87 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Многодетная семья из Лузы стала обладателем медали ордена «Родительская слава». Почетную награду в Нижнем Новгороде вручил полпред президента в ПФО Михаил Бабич.
 
 
Здесь состоялась торжественная церемония, в ходе которой были награждены 13 жителей из разных регионов за значительный вклад в развитие страны.

Михаил Бабич вручил семье из Лузы медаль ордена "Родительская слава"МИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Сегодня в соответствии с указами президента РФ будут вручены награды тем людям, которые своим трудом, своими заслугами, своими подвигами действительно совершили выдающиеся действия и достигли выдающихся результатов каждый на своем поприще, и ваш труд по достоинству был оценен главой государства».

Победители из Кировской области Наталья и Александр Семушины в браке уже 24 года. Супруги воспитывают 4 детей. Все члены семьи занимают активную гражданскую позицию и вносят свой вклад в общественную жизнь региона.


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