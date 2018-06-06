Михаил Бабич вручил семье из Лузы медаль ордена "Родительская слава"
МИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Сегодня в соответствии с указами президента РФ будут вручены награды тем людям, которые своим трудом, своими заслугами, своими подвигами действительно совершили выдающиеся действия и достигли выдающихся результатов каждый на своем поприще, и ваш труд по достоинству был оценен главой государства».
Победители из Кировской области Наталья и Александр Семушины в браке уже 24 года. Супруги воспитывают 4 детей. Все члены семьи занимают активную гражданскую позицию и вносят свой вклад в общественную жизнь региона.
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