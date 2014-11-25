В Кирове собрались финалисты фестиваля ""Ее величество семья"

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Дружная компания и хорошее настроение. В Кирове сегодня собрались финалисты фестиваля ""Ее величество семья".Если в дружбе стар и млад, то в семье любовь и лад — так звучит тема фестиваля в этом году. Сегодня во дворце молодежи собрались самые активные семьи Кировской области, которые уже прошли отборочные конкурсы у себя в районах.Шесть победителей будут выбраны из 17ти отобранных семей. Среди номинаций - «многодетная семья», «молодая семья» и добрые семьи Вятки. Кстати, последняя в конкурсе, который проводится уже в 21ый раз, появилась впервые, по инициативе министерства социального развития.В последнем туре семьям-финалистам необходимо было продемонстрировать творческие визитки. Кто-то придумывал музыкальные и видеопрезентации, а кто-то и вовсе позвал на помощь деда мороза. Семья Михальчук поделилась с нами секретом своего успеха на конкурсе.Для зрителей фестиваля организована насыщенная развлекательная программа. Мастер-классы, аквагрим, рисование песком и раскрашивание гипсовых фигурок. На фестивале можно стать участником и благотворительной акции «Руку дружбы протяни». Сегодня здесь разместили пункт приема детских вещей и игрушек, которые будут переданы нуждающимся семьям.