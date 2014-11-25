В Кирове собрались финалисты фестиваля ""Ее величество семья"
НИНА ЕРШОВА, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
«Каждая семья подавала заявку на заочный этап, и в этой заявке было описание истории семьи, были видео разные ролики, о жизни, о достижениях, о разных секретах семейного счастья. Жюри оценивало и в каждой номинации, у нас их 6 в этом году на фестивале, было выбрано 3 лучшие семьи».
Шесть победителей будут выбраны из 17ти отобранных семей. Среди номинаций - «многодетная семья», «молодая семья» и добрые семьи Вятки. Кстати, последняя в конкурсе, который проводится уже в 21ый раз, появилась впервые, по инициативе министерства социального развития.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Они помогают и соседям, пожилым. То есть, это они лишний раз сходят в магазин безвозмездно. Даже иногда простое общение пожилому человеку, одинокому человеку, это намного важнее, чем какая-то финансовая либо материальная помощь. То есть, конечно, они помогают в огородах, это те, кто у нас проживает в сельской местности».
В последнем туре семьям-финалистам необходимо было продемонстрировать творческие визитки. Кто-то придумывал музыкальные и видеопрезентации, а кто-то и вовсе позвал на помощь деда мороза. Семья Михальчук поделилась с нами секретом своего успеха на конкурсе.
МАКСИМ МИХАЛЬЧУК, УЧАСТНИК КОНКУРСА:
«Во-первых, надо захотеть, выделить время для того, чтобы тренироваться, репетировать. Ну и конечно хорошее настроение и дружная компания. В данном случае это мы — семья Михальчук».
Для зрителей фестиваля организована насыщенная развлекательная программа. Мастер-классы, аквагрим, рисование песком и раскрашивание гипсовых фигурок. На фестивале можно стать участником и благотворительной акции «Руку дружбы протяни». Сегодня здесь разместили пункт приема детских вещей и игрушек, которые будут переданы нуждающимся семьям.
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