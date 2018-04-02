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Новости / Семья

Приставы разыскали должницу, не платившую алименты более 10 лет.

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 110 | Версия для печати
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Женщина находилась в розыске 5 лет как неплательщица алиментов.
 
Своего ребенка она оставила в роддоме и решила начать новую жизнь на Украине. Там она незаконно проживала с 2007 года, но в итоге была депортирована из страны и вернулась на родину к родственникам.
 
С 2009 года в отношении женщины было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка, оставленного в роддоме, и заведено розыскное дело.
 
Когда женщина вернулась в Россию и устроилась на работу, судебным приставом-исполнителем по месту ее работы было направлено постановление об обращении взыскания на зарплату.
 
Добавим, что судебные приставы Кировской области за 5 месяцев 2018 года разыскали 516 граждан, из них 374 - должники по алиментам.


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