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Новости / Семья

Кировчане отметили день семьи

Вчера, 17:56 | Просмотров: 149 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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"Семья - это там, где любят и верят". Праздник с таким названием прошел в Александровском саду. Кировчан поздравили глава города Елена Ковалева и глава администрации Илья Шульгин.

- Лей, лей, лей, поливай планету дождик, не жалей.

Балыбердины в полном составе исполняют песню, написанную главой семьи. Супруги Александр и Ирина в браке уже 29 лет. За это время на свет появились две дочки - Анастасия и Александра. Музыка, да и вообще любовь к творчеству - их общее дело.

Кировчане отметили день семьиИРИНА БАЛЫБЕРДИНА:
«Я очень рада, что девочки выступают, поют, что они уже педагоги и учат новое поколение петь и выступать».
 
 
 
Кировчане отметили день семьиАНАСТАСИЯ БАЛЫБЕРДИНА:
«Все вместе мы поем, исполняем песни нашего папы на 4-ре голоса. Это нас объединяет. Что может быть лучше в такой праздник? Мы вместе и едины».
 
 
Культурный вклад Балыбердиных оценили на городском уровне - им вручили благодарственное письмо и приятные подарки, как одной из самых творческих семей Кирова. Также на празднике "Семья - это там, где любят и верят" шесть семей наградили общественной наградой - медалью "За любовь и верность".

Кировчане отметили день семьиЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Семья - это ячейка общества, источник душевного тепла, любви и уважения. Думаю, без этого не может человек быть счастлив. Приятно, что в городе много семей, которые десятки лет живут в любви и согласии».
 
 
Напомним, в нашем городе День семьи, любви и верности начали отмечать в 2012 году, именно тогда на территории Александровского сада появился памятник Петру и Февронии Муромских.

Кировчане отметили день семьиИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«В этот день мы все находимся рядом со своими близкими. Семья - это то, где каждый из нас однажды родился, где научили любви, доверию, уважению».
 
 
На главной сцене организаторы подготовили творческую программу, любой желающий мог принять участие в работе творческих мастерских и просто весело по-семейному провести время.

- На все четыре стороны ромашковая Рус


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