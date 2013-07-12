ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

12 июля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2062
EURO: 72.6817
Погода в городе Кирове:
вечером:  +18...+20°C
ночью:  +15...+17°C
Добавить в избранное
Новости / Семья

Секретами семейного долголетия поделились супруги Фроловы

Вчера, 17:55 | Просмотров: 137 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
У семейного счастья нет никаких секретов. Только любовь, помноженная на терпение, прощение, чувство юмора и хорошее воспитание гарантируют долгие годы без ссор и раздоров. Накануне в Кирове наградили медалью "За любовь и верность" семью Фроловых.

Они поженились 6 июля 1958 года. События развивались стремительно: на первой встрече Юрий немного потанцевал с Аллой, проводил до дома и взял номер телефона. Потом уехал на работу в другой город - строить тоннель. Часто звонил. На второй встрече сделал девушке предложение руки и сердца, получил согласие, и молодые сразу пошли в ЗАГС. Свадебных фотографий у них нет - на поиски фотографа, видимо, не было времени.

Секретами семейного долголетия поделились супруги Фроловы ЮРИЙ ФРОЛОВ:
«Свадьба наша была вдвоем. Конфет купили, шампанского, вышли в парк. На том всё и закончилось».
 
 
Свадьба закончилась, а жизнь супружеская началась и продолжается уже больше 60 лет. Последующие юбилеи свадьбы они справляли намного пышнее, что и понятно: тогда у жениха с невестой не было ни квартир, ни машин, ни счета в банке, а только по чемоданчику с личными вещами. Но это было другое время и у него была своя неповторимая романтика - её понять можно по таким деталям, как например свадебное платье невесты, оно сохранилось.

Секретами семейного долголетия поделились супруги Фроловы АЛЛА ФРОЛОВА:
«Когда мы поженились, Юрий Антонович уехал на работу, а за мной послал мотовоз. Такси не было, были мотовозы. На станции встретили, провезли. В Тоннельном мы жили».
 
 
Посёлок Тоннельный находится на Дальнем Востоке, Юрий строил железнодорожные мосты и тоннели, его жена, Алла, работала фельдшером-акушером. Они объехали весь Советский Союз, жили и в Кирове, и в Риге, и на Украине, приходилось жить и за границей - в Афганистане тоже строили мосты. Но Юрия всё время тянуло на родину, в Кировскую область. Здесь у него жила мама, в Омутнинске. В итоге сюда они и вернулись, когда распался Союз, оставили трехкомнатную квартиру в Риге. Никаких секретов семейного счастья не знают, кроме уважения, прощения, любви - и это постоянная работа.

- Все 60 лет притираемся, разбираемся. Это зависит от людей, поставили они задачу или нет.

Добавим, что памятная медаль "За любовь и верность" была учреждена в России в 2011 году, за это время было награждено 56 супружеских пар из Кирова.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Нововятском районе горячая вода в ближайшие дни появится в школе-интернате и бане.

14:10 12.07.2018


В Нововятском районе горячая вода в ближайшие дни появится в школе-интернате и бане.

Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» оценил международный эксперт по гомологации лыжных трасс.

11:11 12.07.2018


Лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» оценил международный эксперт по гомологации лыжных трасс.

Темпы роста обрабатывающей промышленности Кировской области превысили среднероссийские.

10:56 12.07.2018


Темпы роста обрабатывающей промышленности Кировской области превысили среднероссийские.

В Кирове из окна выпала 9-летняя девочка.

10:50 12.07.2018


В Кирове из окна выпала 9-летняя девочка.

В Кировской области запустили новое производство фанеры.

16:19 11.07.2018


В Кировской области запустили новое производство фанеры.

Легкоатлетический манеж в Кирове откроется в конце сентября.

16:03 11.07.2018


Легкоатлетический манеж в Кирове откроется в конце сентября.

В Кирове проверяют безопасность детских площадок и скверов.

13:29 11.07.2018


В Кирове проверяют безопасность детских площадок и скверов.

Все новости

Вести. Кировская область

Православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла

17:32 12.07.2018


Православные верующие отмечают День апостолов Петра и Павла

Мост через Немду в Советске

17:32 12.07.2018


Мост через Немду в Советске

В Нововятском районе на улице Октябрьской, 22 обрушилась печь

17:31 12.07.2018


В Нововятском районе на улице Октябрьской, 22 обрушилась печь

Активисты ОНФ снова подняли проблему ж/д путепровода в Котельниче

17:30 12.07.2018


Активисты ОНФ снова подняли проблему ж/д путепровода в Котельниче

Без горячей воды в Кирове остаются несколько сотен домов

17:28 12.07.2018


Без горячей воды в Кирове остаются несколько сотен домов

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Свадьба по-русски

12.07.2013


Свадьба по-русски

Медаль за любовь

09.07.2009


Медаль за любовь

"За любовь и верность"

09.07.2010


"За любовь и верность"

Вручение медалей за любовь и верность

10.07.2012


Вручение медалей за любовь и верность

55 лет вместе

22.08.2016


55 лет вместе

Секреты семейного счастья

03.02.2009


Секреты семейного счастья

Популярные новости

В аварии под Котельничем погиб священник

04.07.2018


В аварии под Котельничем погиб священник

В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

06.07.2018


В Кирове взяты под стражу организаторы мошеннического "медцентра".

В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

02.07.2018


В Кирове помогли двум потерявшимся болельщикам из Колумбии.

В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

09.07.2018


В Кирове во время ссоры 46-летняя женщина убила 39-летнего знакомого.

В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

02.07.2018


В Кирове и области объявили метеопредупреждение.

В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

05.07.2018


В Уржуме сотрудницу банка подозревают в хищении 4 млн рублей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх