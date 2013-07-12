Секретами семейного долголетия поделились супруги Фроловы

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«Свадьба наша была вдвоем. Конфет купили, шампанского, вышли в парк. На том всё и закончилось».

«Когда мы поженились, Юрий Антонович уехал на работу, а за мной послал мотовоз. Такси не было, были мотовозы. На станции встретили, провезли. В Тоннельном мы жили».

У семейного счастья нет никаких секретов. Только любовь, помноженная на терпение, прощение, чувство юмора и хорошее воспитание гарантируют долгие годы без ссор и раздоров. Накануне в Кирове наградили медалью "За любовь и верность" семью Фроловых.Они поженились 6 июля 1958 года. События развивались стремительно: на первой встрече Юрий немного потанцевал с Аллой, проводил до дома и взял номер телефона. Потом уехал на работу в другой город - строить тоннель. Часто звонил. На второй встрече сделал девушке предложение руки и сердца, получил согласие, и молодые сразу пошли в ЗАГС. Свадебных фотографий у них нет - на поиски фотографа, видимо, не было времени.Свадьба закончилась, а жизнь супружеская началась и продолжается уже больше 60 лет. Последующие юбилеи свадьбы они справляли намного пышнее, что и понятно: тогда у жениха с невестой не было ни квартир, ни машин, ни счета в банке, а только по чемоданчику с личными вещами. Но это было другое время и у него была своя неповторимая романтика - её понять можно по таким деталям, как например свадебное платье невесты, оно сохранилось.Посёлок Тоннельный находится на Дальнем Востоке, Юрий строил железнодорожные мосты и тоннели, его жена, Алла, работала фельдшером-акушером. Они объехали весь Советский Союз, жили и в Кирове, и в Риге, и на Украине, приходилось жить и за границей - в Афганистане тоже строили мосты. Но Юрия всё время тянуло на родину, в Кировскую область. Здесь у него жила мама, в Омутнинске. В итоге сюда они и вернулись, когда распался Союз, оставили трехкомнатную квартиру в Риге. Никаких секретов семейного счастья не знают, кроме уважения, прощения, любви - и это постоянная работа.Добавим, что памятная медаль "За любовь и верность" была учреждена в России в 2011 году, за это время было награждено 56 супружеских пар из Кирова.