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Новости / Семья

Жителя Кирово-Чепецка приговорили к 4,6 годам колонии строго режима за избиения матери-инвалида.

Сегодня, 09:54 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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На протяжении длительного времени мужчина испытывал неприязнь к собственной матери.
 
Она отказывалась покупать ему спиртные напитки и не давала денег на приобретение спиртного. Кроме того, пытаясь наставить сына на путь истинный, постоянно попрекала его из-за частых выпивок. В ответ мужчина становился агрессивным и регулярно избивал свою пожилую мать, 1942 года рождения, которая также находилась на инвалидности и нуждалась в уходе.
 
Добавим, что мужчина уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение  аналогичных преступлений в отношении матери.
 
На суде в последнем слове подсудимый заявил следующее: «Прости меня, мама, но я не могу иначе, поскольку я алкоголик».
 
Приговором Кирово-Чепецкого районного суда от 11.07.2018 года С. признан виновным и осужден по ст. 117 ч.2 п. «г» УК РФ  к 4 г. 6 м. лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строго режима (приговор не вступил в законную силу).
 
по информации Кирово-Чепецкой городской прокуратуры


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