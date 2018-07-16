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Новости / Семья

В Кирове во дворе дома на Стахановской появятся тренажеры.

Вчера, 13:37 | Просмотров: 115 | Версия для печати
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Проект «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» реализуется в рамках конкурса «Время созидателя».
 
В 2018 году жители дома – члены ТОС «Стахановская, 14а» - решили реализовать свою давнюю мечту – организовать место для занятий спортом.
 
Для этого заявились на участие в городском конкурсе по поддержке социальных инициатив «Время созидателя» и вошли в число победителей.
 
В результате реализации проекта на придомовой территории появятся спортивные тренажеры. Торжественное открытие спортплощадки запланировано на сентябрь 2018 года.
 
В перспективе активисты планируют асфальтировать дорогу и тротуары придомовой территории, сделать прорезиненное безопасное покрытие на детской площадке и продолжить озеленение двора.


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