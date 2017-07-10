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Новости / Семья

Кировчанка стала победительницей грантового конкурса Всероссийского форума молодых семей.

Сегодня, 14:11 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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В Ярославской области прошел Всероссийский форум молодых семей.
 
Мероприятие объединило более 400 участников - это молодые семейные пары с детьми, победители региональных фестивалей молодых семей, руководители органов студенческого самоуправления.
 
Всего в форуме участвовали 170 семей из 62 регионов России.
 
В число победителей вошла кировчанка Анастасия Сайфуллина с проектом «Молодые семьи Приволжья». Она выиграла грант в размере 100 тысяч рублей.
 
Проект направлен на решение проблем социально-демографического развития регионов ПФО посредством укрепления семейных ценностей в молодежной среде через серию образовательных мероприятий.
 
Организатором форума выступило Федеральное агентство по делам молодежи. Мероприятие проходит при поддержке Аппарата Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, Национальной родительской ассоциации, Ассоциации организаций по защите семьи.


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