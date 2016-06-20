В Кировской области многодетным семьям предоставят более 400 земельных участков.

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В 2018 году многодетные семьи, имеющие трех и более детей, получат бесплатно в собственность землю под индивидуальное жилищное строительства.

Правительство Кировской области провело работу по образованию земельных участков, расположенных в деревне Шутовщина Кирово-Чепецкого района, и земельных участков, расположенных в слободе Вахрино в Кирове.

По информации регионального министерства имущественных отношений и инвестиционной политики, всего в 2018 году правительство области предоставит многодетным семьям в собственность бесплатно 409 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в слободе Вахрино (170 земельных участков) и деревне Шутовщина (239 земельных участков).