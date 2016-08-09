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Новости / Семья

Семья из Зуевского района стала победителем всероссийского конкурса.

Сегодня, 16:50 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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В конкурсе приняли участие более 300 семей из 85 регионов России.
 
Кировскую область представили пять семей. Семья Моисеенковых из Зуевского района Кировской области стала лучшей в номинации «Сельская семья».
 
Федор и Светлана Моисеенковы воспитывают троих детей. Всегда вместе занимаются спортом, проводят праздники, выступают на различных творческих площадках.
 
Награждение лауреатов всероссийского конкурса пройдет в ноябре этого года в Москве. Семейные истории победителей станут страницами почетной книги «Семья года - 2018».
 
Кировчане уже одерживали победу во всероссийском конкурсе. В 2016 году лучшими в номинации «Многодетная семья» стала семья Вилисовых из поселка Вахруши Слободского района. В этой же номинации в 2017 году победила семья Стефановых из Мурашинского района.


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