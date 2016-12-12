В Кирове полиция изъяла из семьи годовалого ребенка.

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В полицию на 30-летнюю жительницу общежития пожаловались неравнодушные очевидцы.

Они сообщили, что девушка находится у себя в комнате в состоянии алкогольного опьянения и при ней малолетний ребенок.

Прибыв по адресу, сотрудники полиции обнаружили пьяную женщину спящей на полу. Ее годовалая дочь ползала по полу в одном подгузнике.

При появлении полицейских женщина вела себя неадекватно и даже не узнала приехавшую в общежитие свою мать.

Инспектор ПДН УМВД России по г. Кирову забрала девочку и вызвала «скорую помощь». Медики доставили ребенка в больницу.

В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. На нерадивую мать был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

Известно, что данная семья состоит на профилактическом учете в органах системы профилактики. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении женщины родительских прав.

по информации УМВД по Кировской области