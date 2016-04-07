Кировчане принимают участие в окружном фестивале "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО".

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В г. Саранске состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья».

Проекты реализуются в Приволжском федеральном округе с 2009 года под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО.

Кировскую область в Саранске представляет 41 человек – это воспитанники детских домов и школ-интернатов из г.Кирова, Даровского и Вятскополянского района, а также семья из г.Слободского в которой воспитываются 3 приемных детей.

Проект «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» включает в себя конкурс детского прикладного творчества «МастерОК», Спартакиаду воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья», интеллектуально-развивающую игру «Ума Палата» и конкурс детского творчества «Звезды ДЕТСТВА».

Главная задача – охватить максимальное количество детей данной категории для участия в региональных отборочных и окружных мероприятиях, создать условия для общения и развития внутреннего потенциала каждого ребенка. В этом году впервые объединили проведение всех фестивальных мероприятий, а также конкурса «Успешная семья Приволжья».

Все участники окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» получат дипломы и ценные подарки.

В окружном конкурсе «Успешная семья Приволжья» принимают участие семьи из всех регионов Приволжья, которые пользуются заслуженным общественным признанием и уважением, сохраняют национальные и семейные традиции, создают условия для гармоничного роста и развития детей.

Во время конкурсных испытаний участники представили членам жюри презентации о своих семьях. Программа соревнований включает 11 номинаций: «Родительская слава», «Трудовая династия», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Моя семья – моё богатство», «Везде хорошо, но дома лучше», «Мы – патриоты России», «Доброе сердце» (среди семей с приёмными и опекаемыми детьми), «Грани творчества», «Самая молодая семья», «Интернациональная семья» и «Семейное дело».

Проведение окружного фестиваля детского творчества «Звезды ДЕТСТВА» запланировано на 22 сентября.