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Новости / Семья

Кировчане принимают участие в окружном фестивале "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО".

Сегодня, 11:19 | Просмотров: 82 | Версия для печати
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В г. Саранске состоялось торжественное открытие окружного фестиваля по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» и конкурса «Успешная семья Приволжья».
 
Проекты реализуются в Приволжском федеральном округе с 2009 года под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО.
 
Кировскую область в Саранске представляет 41 человек – это воспитанники детских домов и школ-интернатов из г.Кирова, Даровского и Вятскополянского района, а также семья из г.Слободского в которой воспитываются 3 приемных детей.
 
Кировчане принимают участие в окружном фестивале "ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО".Проект «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» включает в себя конкурс детского прикладного творчества «МастерОК», Спартакиаду воспитанников детских домов «Спортивный Олимп Приволжья», интеллектуально-развивающую игру «Ума Палата» и конкурс детского творчества «Звезды ДЕТСТВА».
 
Главная задача – охватить максимальное количество детей данной категории для участия в региональных отборочных и окружных мероприятиях, создать условия для общения и развития внутреннего потенциала каждого ребенка. В этом году впервые объединили проведение всех фестивальных мероприятий, а также конкурса «Успешная семья Приволжья».
 
Все участники окружного проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО» получат дипломы и ценные подарки.
 
В окружном конкурсе «Успешная семья Приволжья» принимают участие семьи из всех регионов Приволжья, которые пользуются заслуженным общественным признанием и уважением, сохраняют национальные и семейные традиции, создают условия для гармоничного роста и развития детей.
 
Во время конкурсных испытаний участники представили членам жюри презентации о своих семьях. Программа соревнований включает 11 номинаций: «Родительская слава», «Трудовая династия», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Моя семья – моё богатство», «Везде хорошо, но дома лучше», «Мы – патриоты России», «Доброе сердце» (среди семей с приёмными и опекаемыми детьми), «Грани творчества», «Самая молодая семья», «Интернациональная семья» и «Семейное дело».
 
Проведение окружного фестиваля детского творчества «Звезды ДЕТСТВА» запланировано на 22 сентября.


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