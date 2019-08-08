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Супруги из Опаринского района победили в конкурсе «Семья года»

Супруги из Опаринского района победили в конкурсе «Семья года»

Сегодня, 17:16
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Роман Четвериков

Подведены итоги всероссийского конкурса "Семья года". Победители определялись по пяти номинациям. В одной из них лучшей стала семья Котельниковых из поселка Вазюк Опаринского района.

Огородные хлопоты для Котельниковых сейчас на первом месте. За участком привычно ухаживают вместе. Разделения обязанностей нет. Оттого и урожай по осени всегда богатый. Как и сама жизнь супружеской пары, познакомившейся в характерной для советской молодежи обстановке. На танцах.

ТАМАРА КОТЕЛЬНИКОВА,СУПРУГА:
«Пришел из армии парень спокойный, не курит, не пьет. Вот так и познакомились, и не зря».

Встречались три года, а в 62-м сыграли свадьбу. С того времени Николай Андреевич и Тамара Павловна шаг за шагом создавали семью, которую теперь всем ставят в пример. Брак научил многому. Ее быть хозяйкой домашнего очага. Его помогать во всем супруге и по-мужски подходит к ведению хозяйства.

НИКОЛАЙ КОТЕЛЬНИКОВ, СУПРУГ:
«У меня электролебедка, помощник, хорошо тянет. Потом плуг, распахник. Вот сколько помощников у меня».

Как признается глава семейства, в жизни семьи было много трудностей и испытаний, но супруги всегда остаются вместе. Горе и радость делят пополам. С любовью они подошли и к воспитанию детей. У Котельниковых четыре дочери и один сын.

- Все для них. Один хорош, другой еще лучше. Это сейчас по телевизору посмотришь, то там только что не творят. Я их называю баламуты.

Их девиз: «Жить по чести и совести, хорошо трудиться и никому не завидовать». Благодаря ему, семья неоднократно выдвигалась в номинанты районных и областных конкурсов. Победы супругов односельчан уже не удивляют. В Вазюке они гордость поселка.

Ольга Кокоулина, глава Вазюкского поселения:
«Доброжелательные. Всегда вежливые, с уважением относятся к жителям поселка, воспитали достойных детей. Это сейчас редкость такие семьи? Да, не зря вместе прожили 57 лет».

Сейчас супружеская пара на заслуженном отдыхе, но продолжает принимать активное участие в общественной жизни поселка. Хотя по характеру Котельниковы называют себя скромными и даже стеснительными людьми. Но в отношении друг к другу они, по-прежнему, не скрывают эмоций.

- В общем, жизнь проходит как один день.
- Вы счастливы?
- Конечно! Довольны.

В октябре Тамара Павловна и Николай Андреевич поедут в Москву. На торжественную церемонию награждения семей-победителей всероссийского конкурса. По его итогам в свет выйдет Национальная книга-летопись, в одном из изданий которой среди множества других будет представлена и история жизни семьи из вятской глубинки.

Супруги из Опаринского района победили в конкурсе «Семья года»

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