Стройка нововятской школы интерната в 1961 году. Уникальная кинохроника ГТРК "Вятка".

А сейчас - наш традиционный экскурс в историю города Кирова и ГТРК Вятка. И сегодня мы покажем кинохронику 1961 года - о только что построенной нововятской школе-интернате.
Осенью 1960 года в Нововятском районе продолжалось строительство здания учебного корпуса и общежития новой школы-интерната. Вместе с рабочими на стройке трудились и педагоги. Они же заготовляли дрова для котельной и шили детям бельё. Большинство учителей школы были очень молоды, многим едва исполнилось двадцать лет. В целом 60-е годы прошлого века для советской системы образования стали началом глобальной перестройки. Был принят закон, который звучал весьма конкретно "Об укреплении связи школы с жизнью". Детей начали обучать азам профессий со школьной скамьи. Общественно-полезный труд принимал самые разнообразные формы, начиная от самообслуживания, работы в школьных мастерских и кончая уборкой урожая на полях местных колхозов. Впоследствии вокруг школы-интерната появился большой сад. Были построены котельная, прачечная и сапожная. 3 апреля 1961 года педагоги встретили первых учеников. Символично то, что открытие школы совпало со стартом в космос первого космонавта планеты. Сразу было принято решение – пионерской дружине бороться за право носить имя Гагарина. И спустя два года воспитанники школы-интерната это право получили.
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