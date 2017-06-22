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Первый радиоуправляемый робот в Куменской школе. Архив ГТРК «Вятка» 1962 года.

Сегодня, 10:54 | Просмотров: 95 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Первый радиоуправляемый робот в Куменской школе. Архив ГТРК «Вятка» 1962 года.Наш традиционный экскурс в историю города Кирова и ГТРК Вятка. Летом 1962 года в студии областного телевидения побывал весьма необычный гость.

Летом 1962 года в Кировском городском дворце пионеров открылась областная выставка технического творчества школьников. И ее самым необычным и популярным экспонатом стал радиоуправляемый робот.

Для того времени это был настоящий прорыв. Тем более что одну из первых в стране подобных радиоуправляемых моделей смастерили обычные подростки - ученики Куменской школы. Уникальную разработку доставили на телестудию, где внутреннее строение робота было подробно заснято на камеру. Один из первых кировских андроидов показал всё, что умеет. Рукой-манипулятором он легко взял букет цветов и подарил его девушке. Также робот уверенно передвигался по студии. Добавим, в 60-е годы прошлого века наблюдалась настоящая техническая революция, в США разработали первого робота для промышленного применения. Советские ученые запустили к Венере первую межпланетную станцию. В Советском Союзе прошла первая олимпиада математиков и физиков. В каждом Доме пионеров были весьма продвинутые для того времени радиотехнические и физические кружки. И отрадно отметить, что кировские школьники внесли свою заметную лепту в развитие технического творчества.



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