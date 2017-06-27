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Всесоюзная комсомольская стройка в Мурыгино. Архив ГТРК Вятка, 1961 год.

Сегодня, 11:03 | Просмотров: 166 | Версия для печати
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Всесоюзная комсомольская стройка в Мурыгино. Архив ГТРК Вятка, 1961 год.Традиционный экскурс в историю ГТРК Вятка и наши уникальные киноархивы. В 1961 году операторы областного телевидения запечатлели завершение всесоюзной ударной комсомольской стройки в Мурыгино. По степени важности этот объект был приравнен к легендарной Байкало-амурской магистрали.

Всесоюзная комсомольская стройка в Мурыгино. Архив ГТРК Вятка, 1961 год.В истории Советского Союза ударных строек было не так уж и много. В их числе были БАМ, ВАЗ, КАМАЗ, Саяно-Шушенская ГЭС. Право стать участником ударной стройке имели лишь представители «передовой части общества» - коммунисты, комсомольцы и положительно зарекомендовавшие себя беспартийные. Сегодня уже мало кто вспоминает, что к таким стратегическим объектам была отнесена и Мурыгинская бумажная фабрика. Медянская мануфактура была построена в 1785 году. В 1835 году ее посетил провозвестник мировой революции Александр Герцен. Возможно, этот факт, а также стратегическое значение фабрики для страны, сделали ее ударной стройкой. Реконструкция предприятия продолжалась несколько десятков лет. В 1960 началось строительство цеха кабельной бумаги. К этому моменту вся территория фабрики составляла три с половиной гектара, площадь новостройки превысила 40 гектаров. Так что можно представить размах и значение этого объекта. Вместо положенных по строительным нормам трех лет строительство цеха удалось закончить за 22 месяца. Производственные мощности фабрики возросли в шесть раз. И с появлением нового цеха в Мурыгино страна получила возможность полностью отказаться от закупки кабельной бумаги за рубежом.


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