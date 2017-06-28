Открытие кинотеатра «Мир». Архив ГТРК Вятка, 1959 год
Сегодня, 10:56 | Просмотров: 94 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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К 1956 году Кировская область имела 25 кинотеатров, 182 киностационара и 288 кинопередвижек. При кинотеатрах работал огромный штат киномехаников. Но этого оказалось недостаточно. В Кирове зрители жаловались на слишком маленькие залы, духоту и неудобства. И в течение последующих лет в городе построили сразу три кинотеатра - "Смена", "Победа" и "Мир". Предполагалось, что изначально последний будет называться "Кинотеатр 40 лет октября". Но к годовщине революции построить здание не успели. Новый кинотеатр открылся в декабре 1959 года. Первым зрителям показали фильм "Хованщина". Внутри было сделано все для удобства зрителей. В кинотеатре установили мощную вентиляцию. Настил пола сделали с повышением задних рядов, что создавало хорошую видимость экрана с любого ряда в зале. В нижнем фойе кинотеатра располагался буфет. Кассы были отдельные для взрослых и детей. В верхнем фойе могли выступать различные ансамбли. Но постепенно от практики концертов перед сеансами решено было отказаться и отдать дневное время для детских киносеансов. Кировчане хотели смотреть кино. И эта практика сохранилась до сих пор.
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