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Большой юбилей отметила первый диктор кировского областного телевидения Лилия Лиханова

Сегодня, 10:41 | Просмотров: 118 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Большой юбилей отметила первый диктор кировского областного телевидения Лилия ЛихановаБольшой юбилей отмечает в эти дни первый диктор кировского областного телевидения Лилия Лиханова. В настоящее время она живет в Москве, но часто бывает на своей малой родине и родной телестудии. На телевидение она пришла в 1956 году.
 
 
 
Большой юбилей отметила первый диктор кировского областного телевидения Лилия ЛихановаЛюди старшего поколения до сих пор хорошо помнят очаровательного диктора первых лет кировского телевидения Лилию Зыкину, впоследствии Лиханову. Её отличали удивительно мягкий голос, особая манера общения со зрителем и необыкновенная харизма, которая ощущается и по сей день. Лиля Лиханова родилась в селе Верхошижемье. Ее отец погиб в первые дни войны, мама также трагически погибла спустя несколько лет. После школы и училища Лиля работала на радио: сначала звукооператором, потом ведущей детских передач. Когда на вновь открытой телестудии объявили конкурс дикторов, никто и не мог представить, что в итоге выбор будет сделан в пользу совсем юной Лили.

ЛИЛИЯ ЛИХАНОВА, ВЕТЕРАН ГТРК ВЯТКА:
«Кто-то предложил, вы Лилю посмотрите на этом конкурсе, что у нас детский сад что ли, сказал он, потом приближается день первой передачи пробный и никого не нашли, вдруг за мной приезжает женщина, я вхожу сюда, мне дают листок бумаги, говорят, читай».

Так Лилия Лиханова стала первым диктором областного телевидения. Работа в студии была весьма непростым испытанием, - вспоминает Лилия Александровна. И иногда просто мучительным. Когда все только начиналось, ни специальных знаний, ни опыта, ни у кого не было. Считалось, что чем больше света на съемке, тем лучше. В студии поставили огромный ослепляющий прожектор, от которого нагревался воздух, и стояла невыносимая духота. И в таких условиях дикторы проводили почти весь день.

- Вот прямо здесь стоял стол, сначала я была одна.

Были в творческой биографии первого диктора и казусные случаи. Однажды на работу к Лиле зашел ее жених - будущий известный писатель Альберт Лиханов. В эфире в это время шел фильм, и молодые люди решили выйти из студии и немного прогуляться. Хотя дикторам отлучаться с рабочего места не разрешалось.

- Отошли метров на 200 и рвется пленка....мне был выговор.

Впоследствии историю военного детства Лии Альберт Лиханов опишет в своей книге "Голгофа". Спустя годы по ней снимут фильм "Карусель на базарной площади". Съемки будут проходить в Слободском. Лилия Александровна после Кирова некоторое время проработает на ТВ Новосибирска, получит приглашение на центральное телевидение в Москву, но по семейным обстоятельствам от продолжения карьеры откажется. Ну а в истории кировского телевидения Лилия Лиханова навсегда останется диктором номер один.


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