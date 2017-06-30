Большой юбилей отметила первый диктор кировского областного телевидения Лилия Лиханова
Сегодня, 10:41 | Просмотров: 118 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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ЛИЛИЯ ЛИХАНОВА, ВЕТЕРАН ГТРК ВЯТКА:
«Кто-то предложил, вы Лилю посмотрите на этом конкурсе, что у нас детский сад что ли, сказал он, потом приближается день первой передачи пробный и никого не нашли, вдруг за мной приезжает женщина, я вхожу сюда, мне дают листок бумаги, говорят, читай».
Так Лилия Лиханова стала первым диктором областного телевидения. Работа в студии была весьма непростым испытанием, - вспоминает Лилия Александровна. И иногда просто мучительным. Когда все только начиналось, ни специальных знаний, ни опыта, ни у кого не было. Считалось, что чем больше света на съемке, тем лучше. В студии поставили огромный ослепляющий прожектор, от которого нагревался воздух, и стояла невыносимая духота. И в таких условиях дикторы проводили почти весь день.
- Вот прямо здесь стоял стол, сначала я была одна.
Были в творческой биографии первого диктора и казусные случаи. Однажды на работу к Лиле зашел ее жених - будущий известный писатель Альберт Лиханов. В эфире в это время шел фильм, и молодые люди решили выйти из студии и немного прогуляться. Хотя дикторам отлучаться с рабочего места не разрешалось.
- Отошли метров на 200 и рвется пленка....мне был выговор.
Впоследствии историю военного детства Лии Альберт Лиханов опишет в своей книге "Голгофа". Спустя годы по ней снимут фильм "Карусель на базарной площади". Съемки будут проходить в Слободском. Лилия Александровна после Кирова некоторое время проработает на ТВ Новосибирска, получит приглашение на центральное телевидение в Москву, но по семейным обстоятельствам от продолжения карьеры откажется. Ну а в истории кировского телевидения Лилия Лиханова навсегда останется диктором номер один.
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