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Чудом сохранившаяся съемка известных скульпторов Михаила Кошкина и Фаины Шпак. Архив ГТРК Вятка, 1961 год

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 113 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Чудом сохранившаяся съемка известных скульпторов Михаила Кошкина и Фаины Шпак. Архив ГТРК Вятка, 1961 годА сейчас - еще один день из большой истории кировского областного телевидения. К 60-летию ГТРК Вятка мы продолжаем открывать для зрителей забытую кинохронику, оставленную в архивах нашими предшественниками. И сегодня отправимся в 61 год - когда в кировском "Доме художника" творили известные скульпторы Михаил Кошкин и Фаина Шпак.

Когда-то кировский дом художника в народе называли "Кошкин дом". Без Михаила Кошкина, бессменного директора художественного музея в самые сложные военные и послевоенные годы, сложно было бы представить эти просторные мастерские. Скульптор Кошкин вместе с Фаиной Шпак прежде всего известны как авторы памятника Ленину на Театральной площади. В народной памяти Михаил Кошкин останется как спаситель многих ленинградских деятелей культуры, эвакуированных в Киров. И человеком, который приютил последних дымковских мастериц и помог промыслу начать новую жизнь. Интересно, что для создания памятника Ленину Кошкин и Шпак почти на год уехали в Москву. Для работы над шестиметровым памятником в Кирове просто не нашлось помещения подходящей величины. Памятник Ленину был открыт в 1967 году. А их авторы вошли в первую десятку самых известных скульпторов страны. При этом у Михаила Кошкина не было художественного образования, он был талантливым самоучкой и к тому же не различал красный и зеленый цвета. Ну а Фаина Шпак прославилась еще одной монументальной работой: она стала автором мемориального комплекса Вечный огонь на Набережной Грина. Кинохроника ГТРК Вятка - это одна из немногих сохранившихся съемок знаменитых скульпторов.


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