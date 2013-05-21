Ушел из жизни ветеран ГТРК «Вятка» Павел Зыкин
Сегодня, 10:14 | Просмотров: 43 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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На заре телевидения во время пробных передач техники и инженеры выполняли обязанности режиссеров, операторов звука и видео, и даже дикторов.
ПАВЕЛ ЗЫКИН, ВЕТЕРАН ГТРК "ВЯТКА":
«Оборудование сперва мыслилось как передача диктора и показ кино, в студии была одна камера и одна в кинопроекционной».
Павлу Михайловичу довелось работать на всех этапах становления Кировского телевидения, возглавлять и формировать важнейшие участки сложного производства. Инженер передвижной телевизионной станции, старший инженер аппаратно-студийного комплекса, начальник цеха телевидения. Активно развивающееся телевидение требовало постоянного обновления оборудования. Многое делали своими руками. В 79-м в Киров пришла первая цветная передвижная телевизионная станция.
ПАВЕЛ ЗЫКИН, ВЕТЕРАН ГТРК "ВЯТКА":
«Первую демонстрацию в 1980 году мы показали в цвете, изумление для всех, а цветное ТВ пришло в Киров в 1967 году».
На пенсию Павел Михайлович Зыкин ушел в 2001-м. Но не забывал родной коллектив, всегда приходил на встречи с ветеранами и молодёжью. Летом этого года Павел Михайлович отметил 80-летие. А в сентябре его не стало.
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