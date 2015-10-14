Cпецрепортаж ГТРК Вятка вошел в число призеров Всероссийского медиа форума "Человек и вера"

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В Пскове завершил работу Всероссийский медиа форум «Человек и вера». Одну из наград фестиваля получила работа творческого коллектива ГТРК Вятка.Журналисты со всей России познакомились с одним из древнейших городов страны - Псковом. Фрески 12-го века в Мирожском монастыре, пещеры Псково-Печерского монастыря и аллеи усадьбы Пушкина - Михайловского создали особую атмосферу фестиваля. На нем много говорили о просветительской, воспитательной и объединяющей роли электронных масс-медиа. Работа в этом направлении идет большая. Яркое свидетельство конкурсная программа, в которой были представлены более 200 фильмов и репортажей из 60-ти регионов. В число лауреатов фестиваля вошла и наша телекомпания. Диплом получил специальный репортаж Екатерины Белаловой и Татьяны Долгих «Союз братских народов». В нем рассказывается о людях разных национальностей и культур, для которых родным домом стала вятская земля.Нести доброе, вечное, настоящее - девиз медиа форума «Человек и Вера» станет и руководством к действию для десятков журналистов, которые вернутся домой с большим багажом впечатлений и знаний.Алексей Фоминых при содействии телекомпании ГТРК "Псков".