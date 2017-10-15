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Галина Корзоватых отмечает 80-летний юбилей

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 146 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Галина Корзоватых отмечает 80-летний юбилейЛегенда областного телевидения Галина Корзоватых отмечает юбилей. Она была автором и ведущей таких передач как "Почта ТВ" и "За все в ответе", которые выходили в эфир не один десяток лет. Поздравила с 80-летием Галину Анатольевну и наша съемочная группа.

Галина Анатольевна Корзоватых родилась в Кирове. Окончила историко-филологический факультет тогда еще Кировского педагогического института. Работала в школе №52 учителем русского языка и литературы, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1965 году перешла на кировское телевидение. Была корреспондентом художественной редакции, страшим редактором общественно-политических передач, главным редактором, ведущей передач.

Галина Корзоватых отмечает 80-летний юбилейГАЛИНА КОРЗОВАТЫХ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ:
«Мечтала стать журналистом и поехать в Питер, не знаю почему. Я выросла в театральной семье. Все артисты, в семье не без урода, я решила стать журналистом».

Более 20 лет раз в месяц выходил в эфир телевизионный журнал "За все в ответе", автором которого была Галина Корзоватых, а ведущим легенда кировской милиции Марат Эпштейн. Какие только темы не поднимались тогда в тележурнале: безотцовщина, матери-кукушки, пьянство, преступность во всех ее проявлениях. Как признается Галина Анатольевна, память сохранила многое.

ГАЛИНА КОРЗОВАТЫХ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ:
«В памяти остались два суда, которые меня до сих пор потрясывают. Это суд, когда судили мальчишек выпущенных из детдома. Я не могла, как перерыв я послала Кима за батонами, за колбасой хотя бы дать им. Это страшное дело».

Из передачи "За все в ответе" родился новый телепродукт - "Почта ТВ". Бесхитростная передача в прямом эфире на первый взгляд казалась простой - бери письма, раскладывай по темам, приглашай специалистов. Сложность всегда оставалась за кадром. Поскольку нужно было найти такие слова, чтобы человек, написавший письмо, тебя понял и тебе поверил.

- И я позволяла себе, поскольку это простая передача, настолько доступная людям, то я и немного разбалтывалась в кадре, прямо скажу.

Добавим, что сегодня профессию журналиста продолжает внук Галины Анатольевны. Она всегда в курсе всех новостей и следит за эфиром областного телевидения.

ГАЛИНА КОРЗОВАТЫХ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ:
«Я все смотрю наши передачи и смотрю Кирилла, не всегда попадаю. Иногда он сообщает, иногда нет. Найдем потом, куда деваться».

Сегодня Галина Анатольевна целый день принимает поздравления. И коллектив ГТРК "Вятка" пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.


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