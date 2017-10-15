Галина Корзоватых отмечает 80-летний юбилей
Сегодня, 10:15 | Просмотров: 146 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Галина Анатольевна Корзоватых родилась в Кирове. Окончила историко-филологический факультет тогда еще Кировского педагогического института. Работала в школе №52 учителем русского языка и литературы, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 1965 году перешла на кировское телевидение. Была корреспондентом художественной редакции, страшим редактором общественно-политических передач, главным редактором, ведущей передач.
ГАЛИНА КОРЗОВАТЫХ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ:
«Мечтала стать журналистом и поехать в Питер, не знаю почему. Я выросла в театральной семье. Все артисты, в семье не без урода, я решила стать журналистом».
Более 20 лет раз в месяц выходил в эфир телевизионный журнал "За все в ответе", автором которого была Галина Корзоватых, а ведущим легенда кировской милиции Марат Эпштейн. Какие только темы не поднимались тогда в тележурнале: безотцовщина, матери-кукушки, пьянство, преступность во всех ее проявлениях. Как признается Галина Анатольевна, память сохранила многое.
ГАЛИНА КОРЗОВАТЫХ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ:
«В памяти остались два суда, которые меня до сих пор потрясывают. Это суд, когда судили мальчишек выпущенных из детдома. Я не могла, как перерыв я послала Кима за батонами, за колбасой хотя бы дать им. Это страшное дело».
Из передачи "За все в ответе" родился новый телепродукт - "Почта ТВ". Бесхитростная передача в прямом эфире на первый взгляд казалась простой - бери письма, раскладывай по темам, приглашай специалистов. Сложность всегда оставалась за кадром. Поскольку нужно было найти такие слова, чтобы человек, написавший письмо, тебя понял и тебе поверил.
- И я позволяла себе, поскольку это простая передача, настолько доступная людям, то я и немного разбалтывалась в кадре, прямо скажу.
Добавим, что сегодня профессию журналиста продолжает внук Галины Анатольевны. Она всегда в курсе всех новостей и следит за эфиром областного телевидения.
ГАЛИНА КОРЗОВАТЫХ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ:
«Я все смотрю наши передачи и смотрю Кирилла, не всегда попадаю. Иногда он сообщает, иногда нет. Найдем потом, куда деваться».
Сегодня Галина Анатольевна целый день принимает поздравления. И коллектив ГТРК "Вятка" пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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