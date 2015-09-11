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Новости / ГТРК Вятка

В ГТРК "Вятка" нашли уникальные видеозаписи "Шейкеров"

Сегодня, 11:04 | Просмотров: 173 | Версия для печати
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В ходе оцифровки архива ГТРК «Вятка» обнаружены концертные записи интервью группы, которая в эти дни отмечает 25-летие. Речь о двух сюжетах 17-летней давности из программы «Три-четыре», когда юбиляры только заявляли о себе на кировской сцене - под именем «Шейкеры».

Сейчас их коллектив известен как Rommitz & the Ol’ Time Shakers. Играя в почти неизменном составе, он входит в тройку старейших рокабилли-групп России. На его счету - 5 выпущенных CD-альбомов и не поддающийся учёту километраж гастрольных странствий (только в минувшем октябре музыканты проехали больше 4000 км).

Кульминация юбилейных торжеств наступит 4 ноября в кировском клубе Gaudi: анонсированы две концертные программы с участием групп из обеих российских рокабилли-столиц - Москвы и Петербурга. (Сами The Shakers в ходе подготовки сказали, что их сверхидея - сделать Киров-Вятку «третьей столицей отечественного рокабилли»).

- Это не первое символическое совпадение в нашей истории, - говорят участники группы о находке из архива ГТРК «Вятка», - но всё-таки новость о сохранившихся записях нас очень растрогала. Приятно в канун юбилея получить привет из тех студенческих лет, когда перспектива отметить 25-летие коллектива казалась чем-то из раздела фантастики.

 
 


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