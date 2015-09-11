В ГТРК "Вятка" нашли уникальные видеозаписи "Шейкеров"

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- Это не первое символическое совпадение в нашей истории, - говорят участники группы о находке из архива ГТРК «Вятка», - но всё-таки новость о сохранившихся записях нас очень растрогала. Приятно в канун юбилея получить привет из тех студенческих лет, когда перспектива отметить 25-летие коллектива казалась чем-то из раздела фантастики.



В ходе оцифровки архива ГТРК «Вятка» обнаружены концертные записи интервью группы, которая в эти дни отмечает 25-летие. Речь о двух сюжетах 17-летней давности из программы «Три-четыре», когда юбиляры только заявляли о себе на кировской сцене - под именем «Шейкеры».Сейчас их коллектив известен как Rommitz & the Ol’ Time Shakers. Играя в почти неизменном составе, он входит в тройку старейших рокабилли-групп России. На его счету - 5 выпущенных CD-альбомов и не поддающийся учёту километраж гастрольных странствий (только в минувшем октябре музыканты проехали больше 4000 км).Кульминация юбилейных торжеств наступит 4 ноября в кировском клубе Gaudi: анонсированы две концертные программы с участием групп из обеих российских рокабилли-столиц - Москвы и Петербурга. (Сами The Shakers в ходе подготовки сказали, что их сверхидея - сделать Киров-Вятку «третьей столицей отечественного рокабилли»).