В ГТРК "Вятка" нашли уникальные видеозаписи "Шейкеров"
Сегодня, 11:04 | Просмотров: 173 | Версия для печати
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Сейчас их коллектив известен как Rommitz & the Ol’ Time Shakers. Играя в почти неизменном составе, он входит в тройку старейших рокабилли-групп России. На его счету - 5 выпущенных CD-альбомов и не поддающийся учёту километраж гастрольных странствий (только в минувшем октябре музыканты проехали больше 4000 км).
Кульминация юбилейных торжеств наступит 4 ноября в кировском клубе Gaudi: анонсированы две концертные программы с участием групп из обеих российских рокабилли-столиц - Москвы и Петербурга. (Сами The Shakers в ходе подготовки сказали, что их сверхидея - сделать Киров-Вятку «третьей столицей отечественного рокабилли»).
- Это не первое символическое совпадение в нашей истории, - говорят участники группы о находке из архива ГТРК «Вятка», - но всё-таки новость о сохранившихся записях нас очень растрогала. Приятно в канун юбилея получить привет из тех студенческих лет, когда перспектива отметить 25-летие коллектива казалась чем-то из раздела фантастики.
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