Работники радио отметили свой профессиональный праздник
Гости прямого эфира "Смотрителя Маяка" - это всегда интересные собеседники, со своим мнением, идеями и уникальным опытом. Подключиться к разговору во время он-лайн трансляции может любой слушатель из многотысячной аудитории Радио Маяк.
ГЛЕБ БУДАРИН, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«У каждой радиостанции своя аудитория и возрастная и социально ориентированная. Интересы разные, но каждый может найти программу по душе. Мы же подаем не только новости, но и аналитику, знакомство с разными интересными людьми».
Вести ФМ, Радио России и Радио Маяк - вещание ГТРК Вятка в эфире трех радиостанций ежедневно включает в себя огромный объем самой разной информации. Это и обзоры последних новостей, и разговоры по душам, и аналитика.
АЛЕКСЕЙ МАНСУРОВ, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«2 года назад мы открыли вещание на третьей по счету радиостанции - Вести FM. Очень отрадно этот мощный канал нашел своего слушателя. За последние годы была проделана большая работа по модернизации наших студий. В скором времени нас ожидает еще одна техническая и технологическая революция. Мы ждем ввод цифрового оборудования. При этом не надо забывать, что радио - это еще и люди, которые его делают».
Добавим, что недавно была увеличена мощность передатчика Радио России.
ДМИТРИЙ СЛОБОЖАНИНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Увеличение мощности передатчика в 2 раза, а также подъем антенны на саму вершину телебашни, позволили увеличить территорию вещания. Сейчас область вещания нового передатчика на Радио России достигает таких районов как Котельничский, Юрьянский, Орловский».
Отметим, что вещание Радио России уже идет на FM-частоте. Переход полностью в FM диапазон всего радийного вещания ГТРК "Вятка" - следующий важный шаг.
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