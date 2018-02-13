Работники радио отметили свой профессиональный праздник

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Их главное орудие - это голос, который звучит в общественном транспорте и личном автомобиле, на улице или дома. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники радио, которое существует уже более ста лет, но, как и раньше современно.Гости прямого эфира "Смотрителя Маяка" - это всегда интересные собеседники, со своим мнением, идеями и уникальным опытом. Подключиться к разговору во время он-лайн трансляции может любой слушатель из многотысячной аудитории Радио Маяк.Вести ФМ, Радио России и Радио Маяк - вещание ГТРК Вятка в эфире трех радиостанций ежедневно включает в себя огромный объем самой разной информации. Это и обзоры последних новостей, и разговоры по душам, и аналитика.Добавим, что недавно была увеличена мощность передатчика Радио России.Отметим, что вещание Радио России уже идет на FM-частоте. Переход полностью в FM диапазон всего радийного вещания ГТРК "Вятка" - следующий важный шаг.