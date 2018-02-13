ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня вторник

08 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.0066
EURO: 75.0409
Погода в городе Кирове:
вечером:  +11...+13°C
ночью:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / ГТРК Вятка

Работники радио отметили свой профессиональный праздник

Сегодня, 10:32 | Просмотров: 109 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Их главное орудие - это голос, который звучит в общественном транспорте и личном автомобиле, на улице или дома. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники радио, которое существует уже более ста лет, но, как и раньше современно.

Гости прямого эфира "Смотрителя Маяка" - это всегда интересные собеседники, со своим мнением, идеями и уникальным опытом. Подключиться к разговору во время он-лайн трансляции может любой слушатель из многотысячной аудитории Радио Маяк.

Работники радио отметили свой профессиональный праздникГЛЕБ БУДАРИН, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«У каждой радиостанции своя аудитория и возрастная и социально ориентированная. Интересы разные, но каждый может найти программу по душе. Мы же подаем не только новости, но и аналитику, знакомство с разными интересными людьми».

Вести ФМ, Радио России и Радио Маяк - вещание ГТРК Вятка в эфире трех радиостанций ежедневно включает в себя огромный объем самой разной информации. Это и обзоры последних новостей, и разговоры по душам, и аналитика.

Работники радио отметили свой профессиональный праздникАЛЕКСЕЙ МАНСУРОВ, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК "ВЯТКА":
«2 года назад мы открыли вещание на третьей по счету радиостанции - Вести FM. Очень отрадно этот мощный канал нашел своего слушателя. За последние годы была проделана большая работа по модернизации наших студий. В скором времени нас ожидает еще одна техническая и технологическая революция. Мы ждем ввод цифрового оборудования. При этом не надо забывать, что радио - это еще и люди, которые его делают».

Добавим, что недавно была увеличена мощность передатчика Радио России.

Работники радио отметили свой профессиональный праздникДМИТРИЙ СЛОБОЖАНИНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Увеличение мощности передатчика в 2 раза, а также подъем антенны на саму вершину телебашни, позволили увеличить территорию вещания. Сейчас область вещания нового передатчика на Радио России достигает таких районов как Котельничский, Юрьянский, Орловский».

Отметим, что вещание Радио России уже идет на FM-частоте. Переход полностью в FM диапазон всего радийного вещания ГТРК "Вятка" - следующий важный шаг.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

К 2024 году половину региональных дорог приведут в нормативное состояние.

19:30 08.05.2018


К 2024 году половину региональных дорог приведут в нормативное состояние.

9 мая на сайте ГТРК Вятка состоится прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади.

18:57 08.05.2018


9 мая на сайте ГТРК Вятка состоится прямая трансляция Парада Победы на Театральной площади.

Кировские нейрохирурги пришили мужчине отрезанный в результате несчастного случая палец.

18:21 08.05.2018


Кировские нейрохирурги пришили мужчине отрезанный в результате несчастного случая палец.

Кировские каратисты завоевали пять золотых медалей на всероссийском турнире «Кубок Шихана».

18:13 08.05.2018


Кировские каратисты завоевали пять золотых медалей на всероссийском турнире «Кубок Шихана».

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

18:09 08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

В Кирово-Чепецке задержали грабителя офиса микрозаймов.

18:02 08.05.2018


В Кирово-Чепецке задержали грабителя офиса микрозаймов.

Уровень воды в реке Вятке поднялся отметки 398 сантиметров от нулевого поста.

17:25 08.05.2018


Уровень воды в реке Вятке поднялся отметки 398 сантиметров от нулевого поста.

Все новости

Вести. Кировская область

На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День Победы

20:00 08.05.2018


На Театральной площади прошла генеральная репетиция парада в День Победы

Кировские паломники смогут посетить обновленные Саровскую и Дивеевскую обители

12:06 08.05.2018


Кировские паломники смогут посетить обновленные Саровскую и Дивеевскую обители

Памяти героев. Волонтеры проводят акцию "Наша гордость"

10:45 08.05.2018


Памяти героев. Волонтеры проводят акцию "Наша гордость"

Работники радио отметили свой профессиональный праздник

10:32 08.05.2018


Работники радио отметили свой профессиональный праздник

Жители из 98 городов страны приняли участие в "Вятских холмах"

10:25 08.05.2018


Жители из 98 городов страны приняли участие в "Вятских холмах"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

13 февраля Всемирный день радио

13.02.2018


13 февраля Всемирный день радио

Государственной радиовещательной компании «Маяк» 50 лет

01.08.2014


Государственной радиовещательной компании «Маяк» 50 лет

В Кировской области начнут вещание четыре новые радиостанции.

24.03.2016


В Кировской области начнут вещание четыре новые радиостанции.

Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего региона

18.04.2017


Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего региона

ГТРК "Вятка" начала тестовое вещание в цифровом формате

15.12.2017


ГТРК "Вятка" начала тестовое вещание в цифровом формате

Новые технологии на кировском областном радио

13.10.2008


Новые технологии на кировском областном радио

Популярные новости

Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

25.04.2018


Два сотрудника уголовного розыска МО МВД России «Юрьянский» стали фигурантами уголовного дела.

В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

27.04.2018


В Кирове начали служебное расследование обстоятельств инцидента в детском саду № 201.

В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

02.05.2018


В Кирове выясняют обстоятельства падения с 9 этажа двух малолетних детей.

Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

27.04.2018


Завтра в Кировской области ожидается шквалистый ветер

В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

08.05.2018


В Кирове приостановили работу еще двух торговых центров.

Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

30.04.2018


Уровень воды в Вятке вновь стал расти.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх