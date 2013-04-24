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22 июля ГТРК «Вятка» отметит 60-летний юбилей

Сегодня, 20:47 | Просмотров: 37 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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22 июля исполняется 60 лет с начала официального регулярного вещания кировского областного телевидения. Как телевидение делало первые шаги на вятской земле?

Строительство кировского телецентра началось в 1956 году. Работы шли ударными темпами. Молодежь приходила на стройку по комсомольским путевкам.

Проводились субботники. Телевышка уже возвышалась над городом. Кировчане приобретали диковинные приборы для просмотра телепередач. А сигнала все не было. На студии шла настройка нового сложного оборудования.

22 июля ГТРК «Вятка» отметит 60-летний юбилейЮРИЙ ВЕРЕТЕННИКОВ (В 1958 ГОДУ КИНОТЕХНИК КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ):
«Работа началась так, что не замечали, как течет время. И настройщики и те, кто принимали в эксплуатацию оборудование, все жили одним желание выйти скорее на первые пробные передачи. И чем-то самым светлым считали день, когда объявят - Кировское телевидение вступило в строй!».

За работой «телевизионщиков» пристально наблюдали и коллеги из газет. Почти в каждом номере «Кировской правды» можно было встретить материал о подготовке телецентра к вещанию.

В статье «Что нового в телецентре?» был документально зафиксирован момент первой передачи изображение из студии на режиссерский пульт. Изображение еще не ушло в эфир, а для жителей области это достижение было самой главной новостью дня.

22 июля ГТРК «Вятка» отметит 60-летний юбилейАЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В моих руках самый первый документ открывающий историю ТВ на вятской земле. Это решение исполкома Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 17 января 1958 года о создании кировской студии телевидения. В утвержденном положении говорится о том, что студия должна производить программы, рассказывающие о Кировской области, транслировать художественные и документальные фильмы. Студийные спектакли и концерты. Передачи для детей и юношества».
 
 
Ну а пока планы оставались в проекте, весной 1958 года телецентр начал вещание в тестовом режиме. 19 марта инженеры перевели передатчики в рабочий режим и дали пробный сигнал на телевышку.

Кинотехник Юрий Веретенников зарядил в проектор фильм «Белая акация». О начале новой эпохи зрителям рассказал начальник дирекции телецентра Анатолий Стародубцев.

- Завершается труд многих людей, который был в центре внимания всех кировчан в последнее время. В ближайшее время кировский телецентр начнет свои передачи, которые смогут смотреть не только жители города, но и близлежащих районов в радиусе 50-60 километров.

Это фото в электронных СМИ публикуется впервые! На нем запечатлен первый просмотр юными радиолюбителями пробной программы Кировской студии телевидения. И вятские радиолюбители оказались весьма хватскими! Один из кировчан приспособил свою радиоантенну для приема кировских телепрограмм, и сумел поймать сигнал телевидения Румынии, Западной Германии, Венгрии и Украины. О своем достижении мастер сообщил в газету и в доказательство приложил фото с экрана диктора Львовской студии телевидения.

Первое время программы кировского ТВ выходили в эфир 3 раза в неделю. По полтора-два часа. О программе передач сообщало областное радио. Например, 15 июля счастливые обладатели телеприемников могли увидеть мультфильм «Опять двойка». Студийную передачу о живописи. И художественный фильм «Наши соседи». В июле появились первые телепрограммы собственного производства. Одной из них стал киножурнал «Наш край», выходивший в эфир раз в месяц.

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В первые месяцы работы кировской студии телевидения появилось и новое издание «Программа передач». Из этой газеты мы знаем, что кировчане смогли посмотреть такие фильмы как итальянская драма «Машинист», фильм «Футболисты» китайских кинематографистов. И вторую серию эпопеи Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».

Долгожданное событие - официальная сдача в эксплуатацию Кировского телецентра состоялось 22 июля 1958 года. С этого дня на вятской земле началось регулярное телевещание. С 22 июля в газетах стали печатать программу телепередач!

В 1958 году кировчане приобрели более 3000 телевизоров. Но фактически телезрителей было в разы больше.

22 июля ГТРК «Вятка» отметит 60-летний юбилейВЛАДИМИР ЖАРАВИН, ВЕДУЩИЙ АРХИВИСТ ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГАСПИКО:
«Мы малыши были, собрались в квартире соседа, расселись прямо на полу - и увидели впервые телевизионную передачу! Это было чудо! Незабываемо!».

В последующие 60 лет история ГТРК «Вятка» была тесно переплетена с историей нашего региона. Уникальная хроника сохранилась в сценариях телепередач, фильмов и в тысячах выпусках новостей.

АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В фондах Гаспико хранятся вехи творческой истории кировской студии телевидения микрофонные папки сценарии телевизионных программ и фильмов над ними трудились сценаристы, режиссеры, редакторы, начиная с 1958 года. На сегодня это ценнейший источник информации по истории Кировской области».

Названия информационных программ со временем менялись - «Последние известия», «Люди, события, хроника», «Экран дня», «Наши Последние Новости», «Вести». Общим всегда оставалось одно: оперативность и актуальность.

22 июля ГТРК «Вятка» отметит 60-летний юбилейНИКОЛАЙ ГОРСКИЙ (В 1965 ГОДУ ЖУРНАЛИСТ РЕДАКЦИИ ИНФОРМАЦИИ КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ):
«Освещали мы все вопросы и промышленность и сельское хозяйство и образование и культуру – было очень интересно! Но приходилось поворачиваться! Работы было очень много! Сегодня готовишь репортаж и он в новости должен идти!».

Спустя 60 лет ГТРК «Вятка» вещает уже в цифровом формате. Радиус вещания - вся область. Увидеть программы и сюжеты наших журналистов можно и в интернете. Новое время - это всегда новые возможности.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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