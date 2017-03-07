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ГТРК в космосе - редкие кадры и удивительные факты из истории кировского телевидения

Вчера, 12:09 | Просмотров: 147 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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Космос и телевидение - эти масштабные темы имеют много общего. Журналисты и режиссеры ГТРК "Вятка" не раз общались с космонавтами. По некоторым данным, специальный корреспондент кировского телевидения был в космосе и проводил съемки на борту космической станции.

В 1985 году в истории отечественного телевидения произошло уникальное событие. Спецкор кировской студии телевидения отправился в космос!

ГТРК в космосе - редкие кадры и удивительные факты из истории кировского телевиденияАЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА:
«Удостоверение специального корреспондента на орбите было вручено нашему земляку, летчику-космонавту Виктору Петровичу Савиных. С годами этот факт стал обрастать легендами и преданиями. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, мы отправились в музей авиации и космонавтики имени Циолковского».

А начиналось все в 1961 году. Когда первого космонавта планеты встречали на Красной площади, кировские телезрители увидели съемки этого события уже на следующий день. Пленка и текст срочно были доставлены в Киров на самолете. Так космос пришел на областное телевидение всерьез и надолго!

Первым космонавтом, посетившим Киров, стал Владислав Волков. Ему было присвоено звание почетного гражданина города.
Тогда же Владислав Николаевич посетил студию кировского телевидения. Здесь ему торжественно вручили необычный подарок, предназначенный всему отряду советских космонавтов.

ГТРК в космосе - редкие кадры и удивительные факты из истории кировского телевиденияГЕННАДИЙ ФОКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПО РАДИОВЕЩАНИЮ И ТЕЛЕВИДЕНИЮ:
«Кировский областной комитет дарит отряду космонавтов Советского Союза наш цветной телевизионный фильм «Дымковская игрушка». Пусть наша скромная кинолента напомнит вам о нашей земле, где с такою любовью встречали вашего звездного брата!».
 
Тогда никто не мог предположить, что спустя год Владислав Волков погибнет при возвращении из очередного полета в космос. Экипаж в составе трех человек погиб в спускаемом аппарате.

В 1974 году в Кирове побывали космонавты Владимир Лебедев и Алексей Леонов. Приглашение гостей на кировскую студию телевидения стало уже традицией.

В интервью ведущему Николаю Булычеву Леонов рассказал о своих ощущениях во время первого в истории выхода человека в открытый космос!

ГТРК в космосе - редкие кадры и удивительные факты из истории кировского телевиденияАЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
«Когда смотришь на Солнце, кажется, что за Солнцем ничего нет! Солнце как будто бы на краю неба – вколоченное и яркое».
 
 
В 1976 году Киров посетил космонавт номер три Адриан Николаев. В это время Николаев был депутатом Верховного совета РСФСР. Программа визита включала и различные предприятия, и учебные заведения. Визиты космонавтов подробно освещали журналисты кировского ТВ.

ГТРК в космосе - редкие кадры и удивительные факты из истории кировского телевиденияМАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ:
«Все наши ведущие журналисты Булычев Николай Владимирович работал в этой теме. Потом пальму первенства взял Леонид Александрович Добровольский. Он очень много сделал передач. «Дорогой мужества», «Космос». И так мы дождались, пока наш вятский человек, наш земляк Виктор Петрович Савиных полетел в космос, тогда конечно мы были первые в этой теме и сделали много работ».
 
 
Особенной страницей в истории кировского телевидения стали съемки фильма «На дальней станции сойду» в 1981 году. Наш земляк, космонавт 100, Виктор Петрович Савиных после экспедиции на космическую станцию Салют-6 посетил свою малую родину.

Режиссер фильма Марина Дохматская решила, что ключевой сценой фильма будет эпизод встречи космонавта с родителями в деревне Березкино.

МАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ:
«Он действительно был очень важен и он «сделал» этот фильм. Потому что когда только он вышел из машины, его встретили мать и отец молоком и караваем. Кругом стоят земляки. А он спрашивает, где бабушка?».
 
 
Фильм «На дальней станции сойду…» прошел по центральному телевидению с большим успехом и стал победителем сразу нескольких всесоюзных кинофестивалей. В работе над фильмом творческая группа использовала съемки сделанные Виктором Савиных в космосе.

МАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ:
«Сложно было получить пленку с ЦТ. Но имя Виктора Петровича открывало все двери. Узкая пленка, которая была в космосе, как только узнавали, что она нужна для фильма о Савиных сразу помогали, мы получили пленку, побывавшую в космосе».

Участие космонавтов в съемках было указано в титрах фильма. Уникальные киноматериалы помогли показать жизнь на космической станции параллельно с жизнью в вятской глубинке на родине космонавта.

МАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ:
Эту пленку мы получили, и вот после этого уже широковещательно я сказала, что Виктор Петрович – полный соавтор фильма. И вот тогда была эта идея, дали ему наше удостоверение, с которым он слетал в космос».

В фондах кировского космического центра созданного при активном участии Виктора Савиных и хранится сегодня это удостоверение. Оно отлично сохранилось и оформлено по всей форме. Номер - 130. Должность - специальный корреспондент. Печать и подпись председателя кировского телерадиокомитета Михаила Кощеева. Над фотографией космонавта печать орбитальной станции Салют-6.

ГТРК в космосе - редкие кадры и удивительные факты из истории кировского телевиденияЕВГЕНИЙ КАЙСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ФОНДОВОЙ РАБОТЕ МУЗЕЯ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО:
«Это удостоверение специального корреспондента кировского теле и радиовещания, оно было подготовлено в марте 1981 года, когда Виктор Петрович находился в своем первом космическом полете на космическую станцию «Салют-6» и после завершения полета Виктор Петрович посетил свою малую родину Киров, и присутствовал на телевидении. Где ему вручили это удостоверение».
 
 
В следующий полет в 1985 году Виктор Петрович отправился не только как бортинженер, но и в качестве спецкора кировского ТВ. Эта экспедиция вошла в историю как самая сложная с технической точки зрения в истории отечественной космонавтики. После сбоя основного оборудования, станция «Салют-7» перешла в полностью неуправляемый полёт. Для восстановления контроля над станцией был отправлен самый опытный экипаж.

ГТРК в космосе - редкие кадры и удивительные факты из истории кировского телевиденияВИКТОР САВИНЫХ, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ КИРОВСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
«Мы с Джанибековым надели противогазы, открыли вот этот люк, и вплыли вот сюда. Жуткая тишина. Холодно. Но мы это не ощущали. Был настрой - работать! Мы не думали о температуре и темноте!».
 
- Первое телеизображение со станции после оживления. Володь, одень шапку, а то холодно!!!
 
 
Миссия по восстановлению деятельности космической станции завершилась успешно! Экипаж вернулся на землю. А дружба Виктора Савиных с кировским телевидением продолжилась. Были сняты новые документальные фильмы и телепередачи. И сегодня мы с гордостью можем сказать, что первым спецкором отечественного ТВ, побывавшим в космосе, стал представитель кировской студии телевидения.


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