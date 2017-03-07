ГТРК в космосе - редкие кадры и удивительные факты из истории кировского телевидения
В 1985 году в истории отечественного телевидения произошло уникальное событие. Спецкор кировской студии телевидения отправился в космос!
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК «ВЯТКА:
«Удостоверение специального корреспондента на орбите было вручено нашему земляку, летчику-космонавту Виктору Петровичу Савиных. С годами этот факт стал обрастать легендами и преданиями. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, мы отправились в музей авиации и космонавтики имени Циолковского».
А начиналось все в 1961 году. Когда первого космонавта планеты встречали на Красной площади, кировские телезрители увидели съемки этого события уже на следующий день. Пленка и текст срочно были доставлены в Киров на самолете. Так космос пришел на областное телевидение всерьез и надолго!
Первым космонавтом, посетившим Киров, стал Владислав Волков. Ему было присвоено звание почетного гражданина города.
Тогда же Владислав Николаевич посетил студию кировского телевидения. Здесь ему торжественно вручили необычный подарок, предназначенный всему отряду советских космонавтов.
ГЕННАДИЙ ФОКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПО РАДИОВЕЩАНИЮ И ТЕЛЕВИДЕНИЮ:
«Кировский областной комитет дарит отряду космонавтов Советского Союза наш цветной телевизионный фильм «Дымковская игрушка». Пусть наша скромная кинолента напомнит вам о нашей земле, где с такою любовью встречали вашего звездного брата!».
В 1974 году в Кирове побывали космонавты Владимир Лебедев и Алексей Леонов. Приглашение гостей на кировскую студию телевидения стало уже традицией.
В интервью ведущему Николаю Булычеву Леонов рассказал о своих ощущениях во время первого в истории выхода человека в открытый космос!
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
МАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ:
Режиссер фильма Марина Дохматская решила, что ключевой сценой фильма будет эпизод встречи космонавта с родителями в деревне Березкино.
МАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ:
МАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ:
«Сложно было получить пленку с ЦТ. Но имя Виктора Петровича открывало все двери. Узкая пленка, которая была в космосе, как только узнавали, что она нужна для фильма о Савиных сразу помогали, мы получили пленку, побывавшую в космосе».
Участие космонавтов в съемках было указано в титрах фильма. Уникальные киноматериалы помогли показать жизнь на космической станции параллельно с жизнью в вятской глубинке на родине космонавта.
МАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ:
Эту пленку мы получили, и вот после этого уже широковещательно я сказала, что Виктор Петрович – полный соавтор фильма. И вот тогда была эта идея, дали ему наше удостоверение, с которым он слетал в космос».
В фондах кировского космического центра созданного при активном участии Виктора Савиных и хранится сегодня это удостоверение. Оно отлично сохранилось и оформлено по всей форме. Номер - 130. Должность - специальный корреспондент. Печать и подпись председателя кировского телерадиокомитета Михаила Кощеева. Над фотографией космонавта печать орбитальной станции Салют-6.
ЕВГЕНИЙ КАЙСИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ФОНДОВОЙ РАБОТЕ МУЗЕЯ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО:
ВИКТОР САВИНЫХ, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ КИРОВСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
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