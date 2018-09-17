О первом дикторе кировской студии телевидения Лилии Александровне Лихановой
- Добрый вечер дорогие товарищи! Кировская студия начинает свои пробные передачи… Через шестьдесят лет я встречаюсь с вами дорогие товарищи!
Голос знакомый многим телезрителям с детства! Лилия Александровна Лиханова через годы пронесла обаяние и мастерство. Во времена, когда отсутствовала компьютерная графика, промо-ролики и элементарная «бегущая строка» - диктор был ключевой фигурой. Все чем жило телевидение, телепрограмма, новости, информация о погоде и даже экстренные сообщения доносились исключительно диктором. С 1958 года Лилия Александровна каждый вечер приходила в дома кировчан. Дикторов не только узнавали на улицах - их любили как близких родственников!
ЛИЛИЯ ЛИХАНОВА (ЗЫКИНА), ПЕРВЫЙ ДИКТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
«Да! Узнавали! Всегда подходили. Помню, как однажды девочка, которой было лет 7-8, подошла ко мне и обняла! Она говорила «Теля Лиля, Тетя Лиля!».
Лилия Зыкина пришла на телевидение совсем юной. До этого она вела программы для школьников на радио.
Сохранились сценарии этих программ, где ведущей указана Лилия Александровна. Здесь же фигурируют фамилии будущих мэтров кировского ТВ - режиссера Владимира Бучина и журналиста Леонида Добровольского. Все они начинали свой творческий путь на радио.
Когда начались пробные включения телецентра - возникла необходимость в дикторе. Сначала руководство сомневалось - не слишком ли молод претендент на должность. Но время шло. Диктор был необходим - решили рискнуть!
ЛИЛИЯ ЛИХАНОВА (ЗЫКИНА), ПЕРВЫЙ ДИКТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
«Наш председатель комитета. Кто-то ему сказал: «Вы Лилю посмотрите». Он ответил: «У нас, что детский сад что ли? А потом накануне – завтра начинается передача пробная и он говорит: «Ладно, позовите ее». И все! Меня позвали, я поласкала белье, я пришла, и вот дали мне листок бумаги, и говорят мне, вот зажжется красный свет вот здесь, и говори! «Добрый вечер дорогие товарищи телезрители!».
22 июля к моменту начала регулярного вещания кировское телевидение уже имело свое лицо. И это была Лилия Александровна. Ее портреты размещались в местной прессе. Ее выхода в эфир с нетерпением ждали. Начались телевизионные будни. Начинать приходилось практически с нуля.
ЛИЛИЯ ЛИХАНОВА (ЗЫКИНА), ПЕРВЫЙ ДИКТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
«У нас ничего не было, телевидение начиналось со множества столов, за которыми сидели редактора, стул, стол. Было маленькое зеркало, оно стояло в небольшой комнатке при входе. Мы глядели на себя в зеркало, все ли в порядке с прической. Сейчас есть гримеры, те, кто одевают дикторов. У нас такого не было, мы начинали так 60 лет назад».
Лилия Лиханова вспоминает, что для нее в работе самым важным и увлекательным моментом были встречи с интересными людьми. Ученые, композиторы и музыканты, приезжавшие в Киров, всегда попадали на студию, и работать с ними в кадре приходилось диктору. Вот это фото с автографом на память с благодарностью за профессионализм подарил Марк Бернес!
ЛИЛИЯ ЛИХАНОВА (ЗЫКИНА), ПЕРВЫЙ ДИКТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
«Были такие передачи, которые мне были особенно интересны и особенно близки. Они давали возможность выложиться, рассказать о человеке, и я помню такие передачи, которые во многих умах и сердцах оставили свой след».
Работа на телевидении в то время требовала не только творческого потенциала и правильной речи. Условия были не простые в прямом смысле. В студии было нестерпимо жарко и в глаза бил свет софитов.
ЛИЛИЯ ЛИХАНОВА (ЗЫКИНА), ПЕРВЫЙ ДИКТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
«Когда мы начинали, осветители старались дать больше света на выступающего. Выходили из студии у нас люди, и говорили – лучше проработать 3 смены подряд, чем 10 минут быть у вас в студии».
Лилия Лиханова стала не только первым, но и самым популярным диктором кировского телевидения в первые годы телевещания. Секрет этого по ее мнению очень прост.
ЛИЛИЯ ЛИХАНОВА (ЗЫКИНА), ПЕРВЫЙ ДИКТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ:
«Диктор должен уметь говорить четко, чтобы все слышали его, даже слабослышащие. Он должен быть очень доброжелателен, он приходит в дом, когда мы включаем телевизор, и там мы хотим видеть человека, который является нашим другом!».
Сейчас первый диктор кировского телевидения живет в Москве. Вместе с супругом - писателем Альбертом Лихановым - она не раз посещала малую родину. Лилия Александровна всегда заходит на ГТРК «Вятка» повидаться с ветеранами, узнать, чем живет современное ТВ.
- Вот здесь всегда находились дикторы!!!
Советы современному поколению телеведущих Лилии Лихановой продолжают оставаться актуальными и в 21 веке!
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