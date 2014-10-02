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К 60-летию ГТРК: Эпоха Лусникова

Сегодня, 15:20 | Просмотров: 90 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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В очередном материале, посвященном шестидесятилетию кировского телевидения, мы расскажем о человеке, возглавлявшем телекомпанию в самые непростые годы. Юрий Лусников стал председателем областного телерадиокомитета на заре перестройки. Экономические реформы, распад СССР, материальные трудности не помешали творческому росту и модернизации кировского телевидения.

- Телевидение это коллективное творчество, жителям города и деревни, детям и взрослым, животноводам и изобретателям, любителям искусства, адресует свои передачи кировское телевидение.

В это интересное время и пришел работать на телевидение Юрий Лусников. Должность была ответственная - заместитель председателя областного телерадиокомитета по телевидению и радиовещанию. На студии в это время осваивали новые технологии - видеозапись, видеомонтаж. Юрий Лусников - человек открытый и общительный - сразу нашел общий язык с большим творческим коллективом! Юрий Васильевич не часто попадал в объектив телекамеры - и вот фрагмент одного из немногих его интервью.

К 60-летию ГТРК: Эпоха ЛусниковаЮРИЙ ЛУСНИКОВ С 1983 ГОДА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕРАДИОКОМИТЕТА, C 1986 ПО 1999 ГОДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГТРК «ВЯТКА»:
«Студии 37 лет – срок небольшой, в три раза моложе радио, но вот за этим сроком целая эпоха! Эпоха, за которую телевидение в Мире и наше Кировское в значительной степени шагнуло вперед!».
 
 
Юрий Лусников родился в крестьянской семье в 1936 году в Омутнинском районе. Получил образование агронома в Кировском сельхозинституте. Трудился в знаменитом колхозе «Красный Октябрь» под руководством Героя СоцТруда Петра Прозорова. Это была настоящая школа жизни для начинающего агронома. Но комсомольская стезя привела Юрия Лусникова в совсем иную сферу - в журналистику. Отучившись в Ленинградской партийной школе на факультете печати, телевидения и радио Юрий Васильевич стал спецкором газеты "Кировская правда". А затем, поработав в отделе пропаганды кировского обкома, попал на телевидение. Сельская тема оставалась для него самой близкой.

Автором и редактором этой программы Юрий Лусников стал уже, будучи заместителем председателя телерадиокомитета. Темой села он стремился увлечь и зрителей, и молодых журналистов.

К 60-летию ГТРК: Эпоха ЛусниковаВЕРА ЛОГИНОВА ЖУРНАЛИСТ, АВТОР ПРОГРАММЫ «АПК: ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ»:
«В конце 80-х мне предложили после молодежной темы вести сельскохозяйственную тематику, это, конечно, казалось тогда совершенно неподъемным делом, я, будучи абсолютной горожанкой – выпускницей факультета иностранных языков, село не знала вообще! Успокоил тогда Юрий Васильевич Лусников – он сказал – не надо бояться села, надо просто полюбить сельских жителей!».

Работать руководителем кировского телевидения Юрию Лусникову довелось в годы перестройки. Ломалась старая система взаимодействия власти и СМИ. Не было никаких ориентиров. Но ему удалось именно в это время сформировать крепкий творческий коллектив! Именно в сложные 90-е годы в эфире ГТРК вятка появилось много новых программ и интересных телеформатов!

К 60-летию ГТРК: Эпоха ЛусниковаАЛЕКСАНДР МОЧАЛОВ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ:
«Главная тема, которую мне предложили вести в программе, называется  - резервы сельской экономики. Речь пойдет о внедрении семейного, группового подряда на селе! О зеленой дороге во внедрении хозрасчета в сельском хозяйстве!».

Новая политика горбачевской «гласности» тоже нашла отражение в программах кировского ТВ!

К 60-летию ГТРК: Эпоха ЛусниковаВЛАДИМИР КОЦЕПАЛОВ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ:
«Сейчас, когда кислорода в нашей общественной атмосфере заметно прибавилось, работать журналистом стало интереснее. «Автоген» критики в средствах массовой информации взрезает такую броню, которая десятилетиями оставалась не доступной! Запретных тем нет!».

При этом телевидение сохраняло и свои традиции. Например, работа с письмами зрителей.

К 60-летию ГТРК: Эпоха ЛусниковаЛЕОНИД ДОБРОВОЛЬСКИЙ, ТЕЛЕЖУРНАЛИСТ:
«Уважаемые товарищи телезрители, я глубоко убежден, что любую тему на телевидении и ту передачу, которую мы задумали невозможно сделать, без вашей помощи, без вашего участия, интересной невозможно! Нам очень нужны ваши советы, ваши предложения, ваши письма, ваши звонки».
 
- Ваши письма их тоже ждут с нетерпением, отсюда начинается их путь к экрану. Десятки внештатных ведущих, сотни внештатных авторов. Тысячи участников передач. Вместе с редакторами и режиссерами они составляют душу телевидения.

Юрию Лусникову удалось совместить традиции кировского телевидения с новыми веяниями времени и с новыми формами подачи информации. Именно во время его руководства телекомпанией полностью ушла в историю пленочная технология. Появились аппаратные видеомонтажа и видеозаписи. Активно шли трансляции общественных и спортивных мероприятий с передвижных телевизионных станций. Снимались документальные фильмы, ставшие впоследствии известными в стране и за рубежом. Они завоевали массу призов на фестивалях, сделали славу школе вятской кинодокументалистики. Коллеги главными чертами характера Юрия Васильевича называли открытость и искренность. Умение общаться с людьми и находить компромисс.
 
ЮРИЙ ЛУСНИКОВ С 1983 ГОДА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕРАДИОКОМИТЕТА, C 1986 ПО 1999 ГОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ВЯТКА»:
«Сейчас в нашей студии продолжают работать плодотворно ветераны журналисты, вот Галина Анатольевна Корзоватых, Маргарита Михайловна Кремова, можно назвать еще Нину Рафаиловну Сведенцову».
 
Начало девяностых годов двадцатого века стало испытанием для телевидения. Борьба за влияние на СМИ, хроническое недофинансирование и политическая неопределенность сильно мешали работать. Выступая, на заседаниях президиума облсовета Юрий Васильевич всегда отстаивал интересы телекомпании. Требовал увеличить финансирование. Обеспечить снабжением для командировок по области. В стенограммах заседаний сохранились и пожелания выделить жилье журналистам, инженерно-техническим сотрудникам студии, провести ремонт служебных помещений. При этом кировское телевидение оставалось лидером среди местных СМИ - попасть на работу сюда мечтали многие!

ЮРИЙ ЛУСНИКОВ С 1983 ГОДА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕЛЕРАДИОКОМИТЕТА, C 1986 ПО 1999 ГОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «ВЯТКА»:
«В сочетании с многоопытными профессионалами, такими как Леонид Доровольский, Владимир Коцепалов, Борис Свистунов, молодежь составляет хороший, жизнеспособный, перспективный коллектив для работы все студии телевидения на долгое время».
 
Исследование, проведенное Центром общественных связей администрации области в сентябре 1995 года, показало, что самые популярные программы кировского телевидения «НПН», «НЕДЕЛЯ», «КРИМЭКСПРЕСС» смотрят 76 %-80% жителей области. Передачи кировского телевидения и радио названы в исследовании 1995 года самым массовым источником информации для жителей Кировской области!

Еще одно историческое событие - в 1992 году был запущен свой городской телеканал, получивший название «5 канал». Он быстро стал популярным у кировчан и жителей близлежащих районов области. И в это же время наша телерадиокомпания получила новый статус. В документах появилось новое название - ГТРК «Вятка». В 1999 году в последний год работы Юрия Лусникова руководителем кировского ТВ телекомпания стала составной частью холдинга ВГТРК.


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