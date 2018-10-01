К юбилею областного телевидения ГТРК "Вятка" и ВятГУ готовят необычную выставку

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К 60-летию кировского телевидения ГТРК Вятка и Вятский госуниверситет открывают выставку «Всегда первые!». О том, чем уже сегодня удивят зрителей, расскажет Карина Алоян.Хоть это не прямой эфир, но почувствовать себя в роли первых кировских телеоператоров и ведущих теперь сможет каждый. Что называется - стать одним из "первых".Основная часть экспонатов уже доставлена на площадку. Монтаж выставки - событие само по себе интересное - здесь в прямом смысле слова - соединяется прошлое и настоящее. Студенты и преподаватели ВятГУ, сотрудники ГТРК "Вятка" - все трудятся ради одного общего и уникального проекта.В эфир попадает самое интересное, важное и нужное. Зритель видит лишь итог: готовый сюжет или программу - все остальное остается за кадром. Организаторы выставки позволяют увидеть это закулисье.Выставка в Инженериуме ВятГУ начинает работу с 1 октября. Для всех желающих проводятся экскурсии и тематические встречи с ведущими режиссерами ГТРК "Вятка" разных лет.