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К юбилею областного телевидения ГТРК "Вятка" и ВятГУ готовят необычную выставку

Сегодня, 17:36 | Просмотров: 63 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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К 60-летию кировского телевидения ГТРК Вятка и Вятский госуниверситет открывают выставку «Всегда первые!». О том, чем уже сегодня удивят зрителей, расскажет Карина Алоян.

Хоть это не прямой эфир, но почувствовать себя в роли первых кировских телеоператоров и ведущих теперь сможет каждый. Что называется - стать одним из "первых".

К юбилею областного телевидения ГТРК "Вятка" и ВятГУ готовят необычную выставку КОНСТАНТИН БАЖИН, ПРОРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТГУ:
«Это совместный проект университета и ГТРК "Вятка" и вы видите даже по сегодняшнему воскресному вечеру. Мы стояли у входа, и подошла женщина со словами " а выставка еще работает, можно зайти?" То есть мы видим тот случай, когда событие еще не наступило, но к нему уже готовятся, о нем знают, его желают посетить».

Основная часть экспонатов уже доставлена на площадку. Монтаж выставки - событие само по себе интересное - здесь в прямом смысле слова - соединяется прошлое и настоящее. Студенты и преподаватели ВятГУ, сотрудники ГТРК "Вятка" - все трудятся ради одного общего и уникального проекта.

К юбилею областного телевидения ГТРК "Вятка" и ВятГУ готовят необычную выставку АЛЕКСЕЙ КОСТИН, ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК ВЯТГУ:
«Действительно проектная работа, потому что если говорить об университете, то здесь те направления подготовки, которые связаны с телевидением - это и дизайнеры, и программисты, айтишники, культурологи, историки. Те, кто может обеспечить красивую экспозицию, и рассказать об экспонатах на этой выставке».

В эфир попадает самое интересное, важное и нужное. Зритель видит лишь итог: готовый сюжет или программу - все остальное остается за кадром. Организаторы выставки позволяют увидеть это закулисье.

К юбилею областного телевидения ГТРК "Вятка" и ВятГУ готовят необычную выставку АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, РЕЖИССЕР ГТРК "ВЯТКА":
«Как развивалось телевидение в Кировской области, на Вяткой земле, увидеть первые телеприемники, но самое главное - заглянуть за кулисы телевизионной кухни. Увидеть, как готовились передачи, какие камеры применялись, в том числе и для прямых трансляций, увидеть монтажные аппаратные».

Выставка в Инженериуме ВятГУ начинает работу с 1 октября. Для всех желающих проводятся экскурсии и тематические встречи с ведущими режиссерами ГТРК "Вятка" разных лет.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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