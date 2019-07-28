Концепция NEWS & TALK: "Радио Маяк" отмечает юбилей.

55-летний юбилей отмечает "Радио Маяк". Знаменитые позывные "Маяка" на мотив песни «Подмосковные вечера» впервые прозвучали 1 августа 1964 года.В следующем году вещанию "Маяка" в Кирове исполнится 35 лет. За эти годы его голосом были многие известные кировские радиоведущие. Сейчас эта ответственная миссия возложена на Глеба Бударина. Его рабочий день начинается с просмотра новостных лент и подготовки информационных выпусков. Их сегодня - более 10."Маяк" изначально был музыкальной радиостанцией. Со временем формат изменился. За основу была взята концепция вещания NEWS & TALK. Но даже этот переход не уменьшил слушательского интереса к одной из самых авторитетных радиостанций страны. "Маяк" сегодня - это познавательные программы, специальные авторские проекты, развлекательные блоки. Одна из особенностей насыщенного эфира – интересные диалоги с гостями студии. Среди них политики, ученые музыканты, спортсмены. Актуальные темы обсуждаются через интерактив. Как, например, и в программе ГТРК Вятка "Смотритель Маяка". Она выходит каждую пятницу на 101,4 ФМ.За четыре года этот проект приобрел большую известность среди кировчан. В честь юбилея радиостанции 2 августа в эфире "Смотрителя Маяка" будет не только очередная интересная тема для разговора, но и призы для самых активных радиослушателей.