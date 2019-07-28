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Концепция NEWS & TALK: "Радио Маяк" отмечает юбилей.

Концепция NEWS & TALK: "Радио Маяк" отмечает юбилей.

Сегодня, 11:33
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Роман Четвериков

55-летний юбилей отмечает "Радио Маяк". Знаменитые позывные "Маяка" на мотив песни «Подмосковные вечера» впервые прозвучали 1 августа 1964 года.

В следующем году вещанию "Маяка" в Кирове исполнится 35 лет. За эти годы его голосом были многие известные кировские радиоведущие. Сейчас эта ответственная миссия возложена на Глеба Бударина. Его рабочий день начинается с просмотра новостных лент и подготовки информационных выпусков. Их сегодня - более 10.

ГЛЕБ БУДАРИН, РАДИОВЕДУЩИЙ ГТРК "ВЯТКА":
«У нас составляющая информационная. Поэтому, мы даем новости более развернутыми, с комментариями, мнениями. Я думаю, что более информационно наполненные выпуски новостей именно на "Маяке"».

"Маяк" изначально был музыкальной радиостанцией. Со временем формат изменился. За основу была взята концепция вещания NEWS & TALK. Но даже этот переход не уменьшил слушательского интереса к одной из самых авторитетных радиостанций страны. "Маяк" сегодня - это познавательные программы, специальные авторские проекты, развлекательные блоки. Одна из особенностей насыщенного эфира – интересные диалоги с гостями студии. Среди них политики, ученые музыканты, спортсмены. Актуальные темы обсуждаются через интерактив. Как, например, и в программе ГТРК Вятка "Смотритель Маяка". Она выходит каждую пятницу на 101,4 ФМ.

ГЛЕБ БУДАРИН, РАДИОВЕДУЩИЙ ГТРК "ВЯТКА":
«Когда готовишься к программе, не только сам изучаешь новые материалы, черпаешь новую информацию, но и люди, которые приходят к тебе в студию, они образовывают тебя. Поэтому, кругозор мой, во всяком случае, точно расширился».

За четыре года этот проект приобрел большую известность среди кировчан. В честь юбилея радиостанции 2 августа в эфире "Смотрителя Маяка" будет не только очередная интересная тема для разговора, но и призы для самых активных радиослушателей.

Концепция NEWS

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