День рождения кировской телевышки

18 октября 1957 года в нашем городе произошло историческое событие - была принята в эксплуатацию кировская телевышка и началась подготовка к регулярному телевизионному вещанию.
С любой точки города Кирова и даже из Нововятска можно увидеть эту стальную красавицу, благодаря которой вот уже более 60 лет в дома кировчан приходят новости, фильмы, телевизионные программы. Благодаря цифровизации зрители могут получать уже более 20 каналов.
А в 1958 году кировчане были рады вещанию одной программы и то по 2-3 часа не каждый день! В архиве ГТРК "Вятка" сохранились воспоминания Ивана Труфанова, первого главного инженера кировского телецентра, где он рассказал, как решался вопрос о выборе места для строительства телевышки.
ИВАН ТРУФАНОВ, В 1957 ГОДУ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КИРОВСКОГО ТЕЛЕЦЕНТРА:
«Мы долго рассматривали возможность, где установить вышку, смотрели даже в Чижах, в районе магазина "Автолюбитель". Но первый секретарь обкома сказал строить здесь!».
В мае 1957 года телецентру выделили металл для башни с Днепропетровского металлургического комбината. За образец конструкции были взяты нефтяные вышки. В августе 1957 года начался монтаж. За строительством пристально следили все кировчане. Владимир Степанович Бельтюков в то время был внештатным фотокорром газеты «Кировская правда» - и он стал первым представителем СМИ, кто побывал на конструкциях строящегося гиганта. До точки съемки пришлось добираться по лестницам более тридцати минут. Сверху и снизу фотокорреспондента страховали опытные высотники.
ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, ФОТОГРАФ, ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 1958 Г.:
«Я поднялся с фотоаппаратом, и я снял несколько панорамных снимков. Но главная моя задача была - снять работу верхолазов. Они монтировали телевизионные вышки в Северной Корее, Китае, Бухаресте, Праге. Их заслуга была в монтаже самых высоких телебашен в Нижнем Новгороде и во Владимире».
Снимки, сделанные на высоте 90 метров, запечатлели строителей телебашни. Все они были молодыми людьми не старше 30, но уже с большим опытом. А город впервые предстал с невиданной ранее высоты. За 41 день монтажники-высотники из Ленинграда собрали конструкцию в 180 метров. Абсолютный рекорд для того времени!
ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, ФОТОГРАФ, ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 1958 Г.:
«У нас началась сборка в конце августа 31 числа и закончилась 18 октября. Это был рекордный срок! Первоначально ее хотели монтировать по секциям в вертикальном положении. И блоки поднимать вверх, а потом решили монтировать горизонтально на земле. Вот почему такие рекордные сроки, когда это чудо монтажной техники было сооружено».
Приемка телевышки состоялась 18 октября 1957 года. На вышку поднимался главный инженер телецентра Иван Труфанов. Прочность конструкций пришлось проверять "дедовскими" методами.
ИВАН ТРУФАНОВ, В 1957 ГОДУ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КИРОВСКОГО ТЕЛЕЦЕНТРА:
« Я поднялся и сказал прорабу, вот ведь раньше то заклепки были, а теперь то все сварка - это не очень хорошо. Он взял металлический прут, и стал колотить по сварке, на высоте доказывая ее крепость!».
Впоследствии не раз работникам телецентра пришлось покорять эту высоту. Накануне дня рождения телевышки полюбоваться на нее вблизи пришли ветераны кировского телевидения. Владимир Бельтюков как и 62 года назад снимает, но уже в видеоформате. Хочется сохранить этот момент для семейной истории. А вот Владислав Васильевич Гусаров вспоминает, как впервые поднялся на вышку в специальной подъемной люльке.
ВЛАДИСЛАВ ГУСАРОВ, СТАРШИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ЗАЛА УКВ ПЕРЕДАТЧИКОВ КИРОВСКОГО ТЕЛЕЦЕНТРА В 1958 ГОДУ:
«Подниматься все комфортно, сверху вид открывается, вверх едешь как в метро! Все чудесно и комфортно, как в метро! Двумя руками и зубами вцепляешься в эти перила, как бы не выпасть, а снизу тебе машут рукой».
Но коллеги решили подшутить над молодым сотрудником зала передатчиков и устроили ему испытание. Ускорили спуск и потом резко затормозили люльку - ощущение полета было очень натуральным! Вспоминает Владислав Васильевич! Но самым страшным в работе все-таки были неполадки в работе, прекращение эфира - устранять их тренировались постоянно.
ВЛАДИСЛАВ ГУСАРОВ, СТАРШИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ЗАЛА УКВ ПЕРЕДАТЧИКОВ КИРОВСКОГО ТЕЛЕЦЕНТРА В 1958 ГОДУ:
«Обучали алгоритмам устранения неисправностей и повреждений, каждое повреждение грозило и перерыв в вещании грозило проблемами на самом высоком уровне областного начальства, что такое телецентр студия телевидения работает, а сигнала нет! Обкатка оборудования шла только, были пробные передачи днем, нас тренировали на пробных передачах. Как устранять неисправности, какие вводные, что предпринять - интересно!».
Ветераны оценили современный зал передатчиков, откуда сигнал отправляется напрямую на телевышку и оттуда в эфир.
ВЛАДИСЛАВ ГУСАРОВ, СТАРШИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ЗАЛА УКВ ПЕРЕДАТЧИКОВ КИРОВСКОГО ТЕЛЕЦЕНТРА В 1958 ГОДУ:
«Кнопки металл, таких вот конечно устройств контроля и прочее, не было даже близко, не было. Было одно контрольное устройство - телевизор маленький КВН, в смене два человека как сейчас».
Яркое впечатление произвел и новейший Аппаратно-студийный комплекс цифрового вещания ГТРК Вятка. Здесь формируют и выдают в прямой эфир новости.
- Вот у меня студия, например в эфире. Видите, студия появилась в эфире. И здесь я выдаю, допустим, видеофайл. Он идет ...
В этом цифровом сердце областного телерадиовещания формируются и телепредпочтения кировчан. По данным системы телеизмерений "Медиахиллс", программы ГТРК Вятка значительно опережают всех своих региональных конкурентов. Меняется оборудование и технологии, но роль телевышки остается все той же! Поэтому с такой любовью к ней относятся все поколения телевизионщиков!
ВЛАДИМИР БЕЛЬТЮКОВ, ФОТОГРАФ, ТЕЛЕОПЕРАТОР КИРОВСКОЙ СТУДИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 1958 Г.:
«Не зря, еще раз повторяю, это чудо нашей строительной техники, монтажного мастерства называется «Стальная леди Кирова».
За последнее время "Стальная леди Кирова подросла до 196 метров и стала одной из самых высоких в Приволжье. На все большие праздники кировская телевышка предстает во всей красе - подсвеченная яркой, разноцветной иллюминацией. И наша "Стальная Леди" давно уже стала не только важной технической частью радио-телепередающего центра, но и главной достопримечательностью Кирова!