День рождения кировской телевышки

18 октября 1957 года в нашем городе произошло историческое событие - была принята в эксплуатацию кировская телевышка и началась подготовка к регулярному телевизионному вещанию.С любой точки города Кирова и даже из Нововятска можно увидеть эту стальную красавицу, благодаря которой вот уже более 60 лет в дома кировчан приходят новости, фильмы, телевизионные программы. Благодаря цифровизации зрители могут получать уже более 20 каналов.А в 1958 году кировчане были рады вещанию одной программы и то по 2-3 часа не каждый день! В архиве ГТРК "Вятка" сохранились воспоминания Ивана Труфанова, первого главного инженера кировского телецентра, где он рассказал, как решался вопрос о выборе места для строительства телевышки.В мае 1957 года телецентру выделили металл для башни с Днепропетровского металлургического комбината. За образец конструкции были взяты нефтяные вышки. В августе 1957 года начался монтаж. За строительством пристально следили все кировчане. Владимир Степанович Бельтюков в то время был внештатным фотокорром газеты «Кировская правда» - и он стал первым представителем СМИ, кто побывал на конструкциях строящегося гиганта. До точки съемки пришлось добираться по лестницам более тридцати минут. Сверху и снизу фотокорреспондента страховали опытные высотники.Снимки, сделанные на высоте 90 метров, запечатлели строителей телебашни. Все они были молодыми людьми не старше 30, но уже с большим опытом. А город впервые предстал с невиданной ранее высоты. За 41 день монтажники-высотники из Ленинграда собрали конструкцию в 180 метров. Абсолютный рекорд для того времени!Приемка телевышки состоялась 18 октября 1957 года. На вышку поднимался главный инженер телецентра Иван Труфанов. Прочность конструкций пришлось проверять "дедовскими" методами.Впоследствии не раз работникам телецентра пришлось покорять эту высоту. Накануне дня рождения телевышки полюбоваться на нее вблизи пришли ветераны кировского телевидения. Владимир Бельтюков как и 62 года назад снимает, но уже в видеоформате. Хочется сохранить этот момент для семейной истории. А вот Владислав Васильевич Гусаров вспоминает, как впервые поднялся на вышку в специальной подъемной люльке.Но коллеги решили подшутить над молодым сотрудником зала передатчиков и устроили ему испытание. Ускорили спуск и потом резко затормозили люльку - ощущение полета было очень натуральным! Вспоминает Владислав Васильевич! Но самым страшным в работе все-таки были неполадки в работе, прекращение эфира - устранять их тренировались постоянно.Ветераны оценили современный зал передатчиков, откуда сигнал отправляется напрямую на телевышку и оттуда в эфир.Яркое впечатление произвел и новейший Аппаратно-студийный комплекс цифрового вещания ГТРК Вятка. Здесь формируют и выдают в прямой эфир новости.В этом цифровом сердце областного телерадиовещания формируются и телепредпочтения кировчан. По данным системы телеизмерений "Медиахиллс", программы ГТРК Вятка значительно опережают всех своих региональных конкурентов. Меняется оборудование и технологии, но роль телевышки остается все той же! Поэтому с такой любовью к ней относятся все поколения телевизионщиков!За последнее время "Стальная леди Кирова подросла до 196 метров и стала одной из самых высоких в Приволжье. На все большие праздники кировская телевышка предстает во всей красе - подсвеченная яркой, разноцветной иллюминацией. И наша "Стальная Леди" давно уже стала не только важной технической частью радио-телепередающего центра, но и главной достопримечательностью Кирова!