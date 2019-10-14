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ГТРК Вятка с рабочим визитом посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев

ГТРК Вятка с рабочим визитом посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев

Вчера, 19:35
195
Юлия Шалаева
ГТРК Вятка с рабочим визитом посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев

Сегодня нашу телекомпанию с рабочим визитом посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Глава региона побывал в новом аппаратно-студийном комплексе ГТРК Вятка и в неформальной обстановке встретился с сотрудниками телерадиокомпании.

- Игорь Владимирович, здравствуйте.

Сегодня губернатор пришел в гости в старейшую телерадиокомпанию Кировской области. Впрочем, годы пошли ГТРК "Вятка" только на пользу - за шесть десятилетий радио и телевидение преобразилось. И связано это, прежде всего, с новыми технологиями.

- В процессе модернизации мы проводили обновление теле и радиокомплекса.

Из этой студии вещает Радио России, Вести ФМ и Маяк. Сюда приглашают гостей, отсюда же идут прямые эфиры, которые сегодня можно посмотреть и в интернете. А это, то, что всегда остается за кадром - производственные площадки. В ньюсруме журналисты пишут материалы, а благодаря новой цифровой системе, делают предмонтаж новостных сюжетов прямо за рабочим столом.

- Умеют все! Технологическая линейка на этом не заканчивается. До монтажа идет в монтажной аппаратной.

Цифровое оборудование, на котором сегодня работает большая команда ГТРК "Вятка" - это единая система. В аппаратной инжест все материалы цифруются, после чего они доступны всем участникам производства. А это сердце телевидения - студийно-аппаратный комплекс. Именно отсюда новости и передачи выдают в прямой эфир.

- Был проведен огромный комплекс мероприятий по подготовке врезки различного контента.
- Но человек по ту сторону экрана не заметит изменений?
- Заметит! Качество картинки станет лучше.

Посетил Игорь Васильев и новую студию. Уже с понедельника отсюда будет выходить в прямой эфир программа Вести - Кировская область.

- Все будет происходить вот там?
- Вот здесь.

Сейчас идет работа с дизайнерами над оформлением новой студии. А пока в распоряжении новостийщиков цифровые камеры и профессиональный световой комплекс.

- Заглянуть, как это будет.

После экскурсии Игорь Васильев встретился с коллективом ГТРК Вятка. Тут же вспомнили о важном историческом событии. Оказывается, в этот день в 1957 году была запущена в работу кировская телевышка. Сегодня ее называют "Стальной леди Кирова", она подросла до 196 метров и стала одной из самых высоких в Приволжье.

ИРИНА РУССКИХ, ДИРЕКТОР ГТРК "ВЯТКА":
«Именно 18 октября, 62 года назад была сдана последняя секция телебашни, и с этого дня началось постоянное вещание в Кировской области».

В гости к ГТРК Вятка Игорь Васильев пришел не с пустыми руками. Губернатор подарил торт.

- Ирина Анатольевна, у меня рука не поднимается, это только вам.

В неформальной обстановке, за чашкой чая Глава региона пообщался с коллективом. Вопросы были самые разные. Например, как сейчас наш регион выглядит в информационном пространстве.

АРТЕМ МАКАРОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ И ВЕДУЩИЙ ГТРК "ВЯТКА":
«Сейчас, как изменился имидж Кировской области на информационной арене?».

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мне кажется, стало больше позитивных новостей. Благодаря целенаправленной работе кое-какие вещи удалось изменить. Сейчас, мне, например, очень приятно слышать почти в каждом районе, куда мы с вами приезжаем - спасибо. Например, за санавиацию. Вот это радует».

Кстати одна из позитивных новостей, которую подтвердил губернатор - строительство тоннеля под нововятским переездом, известного в народе - как "горбатый". Как стало известно, уже началась подготовка необходимой документации. Так же в рамках визита Игорь Васильев стал гостем программы "Вести. Интервью". Она выйдет в эфир в ближайшее время. На встрече речь шла о будущем телерадиовещания в нашем регионе, и обсуждались самые актуальные для кировчан темы.

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